Первый рабочий день: победившая на выборах уборщица вступила в должность главы костромского поселения

В середине октября Удгодская пройдет двухдневный обучающий курс по муниципальному управлению. Кроме того, за ней закрепят куратора из районной администрации, который будет консультировать ее в работе на первом этапе.

Новая метла метёт по-новому

В середине октября Марина Удгодская пройдет двухдневный обучающий курс по муниципальному управлению.

Победившая на выборах 35-летняя костромская уборщица Марина Удгодская в четверг вступила в должность главы Повалихинского сельского поселения. В свой первый рабочий день она вместе с другими главами поселений встретится с главой Чухломского района и примет участие в праздничном концерте, посвященном Дню пожилого человека, сообщили ТАСС в администрации села.

Удгодская, выдвинутая областным отделением "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", победила на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области, набрав 61,7% голосов. Ее конкурент от "Единой России" - действующий глава поселения Николай Локтев - получил поддержку 34,04% избирателей. Удгодская окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. На момент выборов работала уборщицей служебных помещений в администрации поселения, а также исполняла обязанности депутата на непостоянной основе в Совете депутатов села.

"Марина Викторовна сегодня вступила в должность, никаких торжественных мероприятий по данному поводу у нас в сельсовете не будет, это совершенно рядовой момент. Сегодня у нее первый рабочий день, запланировано несколько важных мероприятий. Сейчас, например, она уехала в Чухлому, там в 8:15 состоится ознакомительная встреча глав сельских поселений с главой администрации Чухломского района", - сообщила собеседница агентства.

Она уточнила, что в район Удгодская поехала на собственном автомобиле. "У нас не предусмотрен рабочий транспорт для главы, поэтому она сама за рулем на своей машине", - пояснила специалист. Во второй половине дня в Повалихинском доме культуры состоится концерт, посвященный Дню пожилого человека. Ожидается, что Удгодская также примет в нем участие, выступив с поздравительной речью.

Ранее в администрации Костромской области ТАСС сообщили, что уже в середине октября Удгодская пройдет двухдневный обучающий курс по муниципальному управлению. Кроме того, за ней закрепят куратора из районной администрации, который будет консультировать ее в работе на первом этапе.

Повалихино - деревня в Чухломском районе Костромской области, в ней проживает менее 400 человек. Бюджет села составляет чуть более 2 млн рублей.

Источник: ТАСС