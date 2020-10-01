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Кандидатов на благодарность за удачные выборы в заксобрание и по Конституции срочно ищет власть Бердска среди депутатов

15:36 01.10.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Однако не все народные избранники понимают, при чем здесь они. Благодарить за оба состоявшихся голосования нужно избирателей, которые встали с диванов и проявили сознательность. Хотя явка низкая.

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Интерес жителей Бердска к выборам падает

Бердским депутатам спикер горсовета Владимир Голубев в срочном порядке предложил внести кандидатуры на поощрение за успешно проведенные выборы. Речь идет и о голосовании за поправки в Конституцию 1 июля, и о сентябрьских выборах депутатов регионального парламента.

С соответствующим письмом к председателю депутатского корпуса Бердска 28 сентября обратилась управделами мэрии Марина Лаптева.

«Прошу Вас в срок до 30.09.2020 предоставить кандидатуры для награждения Благодарственными письмами администрации города Бердска за оказанное содействие в организации проведения Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 01.07.2020 и выборов депутатов Законодательного собрания Новосибирской области 13.09.2020».

Впрочем, не все бердские депутаты поняли сути просьбы. Если благодарить за организацию голосования, то, наверное, следует непосредственных участников процесса — сотрудников территориального избиркома и участковых избирательных комиссий. Но это их должностные обязанности, за которые они деньги получают. Как и по большей части агитаторы от партий и кандидатов, участвовавшие в выборах заксобрания.

Депутат по округу №17 Николай Сычев уверен, что благодарности в обоих случаях заслуживают только избиратели, которые поднялись с диванов и пришли на участки для голосования.

- Это нонсенс! Такого еще никогда не было. Каждого избирателя поблагодарить надо? При чем здесь депутаты? Избиратели дают оценку власти — это правильно. Как может глава города дать оценку работе депутата? Мне это не понятно, - высказался «Курьер. Среда. Бердск» Николай Федорович 1 октября.

Напомним, явка на голосовании по поправкам в Конституцию за 7 дней составила в Бердске 41,1%. Это больше, чем на выборах губернатора в 2018 году и меньше, чем при избрании президента в 2016-м. Выбор по изменениям основного закона страны сделали 34 740 бердчан. 23 688 из них одобрили поправки в Конституцию, 10 701 избиратель сказал «нет».

Почти вдвое меньше жителей Бердска участвовали в выборах депутатов заксобрания, которые проходили с 11 по 13 сентября включительно. Явка составила менее 21%. Депутатов регионального парламента выбрали 17 618 бердчан. Несмотря на трехдневное голосование, это почти на 6% меньше, чем на аналогичных выборах в 2015 году.

Напомним, что результаты по выборам в Бердске оказались предсказуемыми: и по одномандатным округам, и по партийным спискам бердчане отдали предпочтение "Единой России".

На одномандатном округе №12 победил единоросс Валерий Бадьин с 40,09% голосов (2393 человек), на 16-м округе - Зоя Родина, за которую проголосовало 38,69% избирателей (4636 человек). Партийный список «Единой России» поддержали 40,47% бердчан, пришедших на выборы в сентябре 2020 года.

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