«Ростелеком» наградил победителей юбилейного конкурса журналистов «Сибирь.ПРО»

В этом году корреспонденты сибирских СМИ представили на суд экспертов 944 заявки, что стало рекордом за 15 лет проекта.

Церемония награждения прошла 28 сентября с участием руководителей предприятий-партнеров и членов жюри. Награды получили 37 журналистов электронных, печатных и сетевых СМИ, признанные лучшими в 19 номинациях.

«Показатель высокого мастерства СМИ Сибири — умение заострить внимание на актуальных вопросах, требующих незамедлительной реакции со стороны общества и принятия нестандартных управленческих решений. При этом настоящий журналист должен оставаться неравнодушным и искренним, чтобы донести до аудитории подлинную историю о героях, которые живут рядом с нами», — сказал полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Компания «Ростелеком» как генеральный партнер проекта в этом году традиционно поддержала две номинации конкурса, победителей в которых наградил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами. В категории «Цифровая Сибирь», посвященной развитию отрасли телекоммуникаций, лучшим стал корреспондент информационно-аналитического портала Infopro54 из Новосибирска Игорь Смольников с материалом «Пандемия ускоряет оцифровку».

Победу в номинации «Молодая Сибирь» среди печатных СМИ одержала Нина Кремницер из газеты «Иркутск». Жюри отметило ее спецпроект о молодых людях, сумевших сделать хобби успешным бизнес-проектом. Среди журналистов электронных СМИ в этой категории первой стала корреспондент красноярской телекомпании «Енисей» Александра Арепьева с сюжетом «Молодой боксер из деревни три года на попутках ездил на тренировки в Ачинск».

«Все больше медийного пространства сегодня занимают темы инноваций и цифровизации. Технологии проникают в разные сферы. Они дают безопасность, комфорт, экономят время и деньги, а также дарят эмоции и впечатления. Темы эти сложные и непростые для понимания. Но, благодаря журналистскому мастерству, умению лаконично и доступно объяснять технологичные вещи, становится понятно, что такое биометрия или промышленный интернет, и как они служат обществу», — отметил на награждении Вячеслав Куц.

Полпред президента Сергей Меняйло также вручил макрорегиональному филиалу «Сибирь» компании «Ростелеком» благодарность за многолетнюю поддержку конкурса и за вклад в развитие единого информационного пространства Сибирского федерального округа.