01.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

«Ростелеком» наградил победителей юбилейного конкурса журналистов «Сибирь.ПРО»

15:47 01.10.2020
0

«Ростелеком» поздравил лауреатов XV Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», который проходил при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе.

% name% title

В этом году корреспонденты сибирских СМИ представили на суд экспертов 944 заявки, что стало рекордом за 15 лет проекта.

Церемония награждения прошла 28 сентября с участием руководителей предприятий-партнеров и членов жюри. Награды получили 37 журналистов электронных, печатных и сетевых СМИ, признанные лучшими в 19 номинациях.

«Показатель высокого мастерства СМИ Сибири — умение заострить внимание на актуальных вопросах, требующих незамедлительной реакции со стороны общества и принятия нестандартных управленческих решений. При этом настоящий журналист должен оставаться неравнодушным и искренним, чтобы донести до аудитории подлинную историю о героях, которые живут рядом с нами», — сказал полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Компания «Ростелеком» как генеральный партнер проекта в этом году традиционно поддержала две номинации конкурса, победителей в которых наградил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами. В категории «Цифровая Сибирь», посвященной развитию отрасли телекоммуникаций, лучшим стал корреспондент информационно-аналитического портала Infopro54 из Новосибирска Игорь Смольников с материалом «Пандемия ускоряет оцифровку».

Победу в номинации «Молодая Сибирь» среди печатных СМИ одержала Нина Кремницер из газеты «Иркутск». Жюри отметило ее спецпроект о молодых людях, сумевших сделать хобби успешным бизнес-проектом. Среди журналистов электронных СМИ в этой категории первой стала корреспондент красноярской телекомпании «Енисей» Александра Арепьева с сюжетом «Молодой боксер из деревни три года на попутках ездил на тренировки в Ачинск».

«Все больше медийного пространства сегодня занимают темы инноваций и цифровизации. Технологии проникают в разные сферы. Они дают безопасность, комфорт, экономят время и деньги, а также дарят эмоции и впечатления. Темы эти сложные и непростые для понимания. Но, благодаря журналистскому мастерству, умению лаконично и доступно объяснять технологичные вещи, становится понятно, что такое биометрия или промышленный интернет, и как они служат обществу», — отметил на награждении Вячеслав Куц.

Полпред президента Сергей Меняйло также вручил макрорегиональному филиалу «Сибирь» компании «Ростелеком» благодарность за многолетнюю поддержку конкурса и за вклад в развитие единого информационного пространства Сибирского федерального округа.

% name% title % name% title

ПАО «Ростелеком»
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Виды, особенности функционирования и сферы применения мешкозашивочных машин
17:03 01-10-2020
Виды, особенности функционирования и сферы применения мешкозашивочных машин
В поисках идеальной мебели для домашнего офиса
17:02 01-10-2020
В поисках идеальной мебели для домашнего офиса
Вещи, о которых вы не знали, можно арендовать
17:01 01-10-2020
Вещи, о которых вы не знали, можно арендовать
Министерство счастья открыли в России
17:00 01-10-2020
Министерство счастья открыли в России
Методы, благодаря которым SEO-маркетинг в Интернете может изменить ваш бизнес
17:00 01-10-2020
Методы, благодаря которым SEO-маркетинг в Интернете может изменить ваш бизнес
Мешки для мусора оптом в Москве
16:58 01-10-2020
Мешки для мусора оптом в Москве
Ученые открыли средство от COVID-19 натурального происхождения
16:45 01-10-2020
Ученые открыли средство от COVID-19 натурального происхождения
БердскООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу 5
16:32 01-10-2020
ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу
Первый рабочий день: победившая на выборах уборщица вступила в должность главы костромского поселения
16:30 01-10-2020
Первый рабочий день: победившая на выборах уборщица вступила в должность главы костромского поселения
Готов отправить на каникулы в конце октября 2020 школьников из-за COVID-19 В Новосибирской области министр Федорчук
16:26 01-10-2020
Готов отправить на каникулы в конце октября 2020 школьников из-за COVID-19 В Новосибирской области министр Федорчук