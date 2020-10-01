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Навальный работает в интересах западных стран, заявил Володин

16:15 01.10.2020 Фото: duma.gov.ru
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"Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств – тогда его заявление укладывается в эту логику", сказал Володин.

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин

«Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств – тогда его заявление укладывается в эту логику.

Его искренне спасали все – от пилотов и врачей до Президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек.

Бундестаг Германии не идет на создание рабочей группы с Государственной Думой, чтобы разобраться в происшедшем. России, несмотря на обращение наших органов, не предоставлено ни биоматериалов, ни заключения врачей, которые осматривали Навального при поступлении в больницу. Это еще раз доказывает, что все было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии, блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства. У тех, кто хотел прибрать к рукам Белоруссию, ничего не получилось.

Это все звенья одной цепи. Совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран. Работает в их интересах», — сказал Председатель ГД Вячеслав Володин.

Источник: duma.gov.ru

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