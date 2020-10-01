01.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Малышке с "маской Бэтмена" сделали 3 операцию по удалению гигантского невуса в России

16:16 01.10.2020 Фото: luna.love.hope
0

Первую операцию из запланированных шести-восьми, а также некоторые иные манипуляции сделали в прошлом году.

% name% title
- Решение снять с нее «маску героя» было продиктовано, главным образом, вопросом здоровья», - отметила Феннер

Краснодарские хирурги сделали третью операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица малышки из США Луны Феннер, на этот раз врачи очистили щеку девочки, сообщили РИА Новости в городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии.

Краснодарские врачи наткнулись в интернете на публикацию о девочке из США, которая появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо. Американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Кубанские медики связались с семьей и предложили ей свои услуги. В октябре 2019 года Луна Феннер вместе с мамой Каролиной начали лечение в краснодарской клинике. Первую операцию из запланированных шести-восьми, а также некоторые иные манипуляции сделали в прошлом году.

Источник: ria.ru

гигантский невус маска бэтмена меланоцитарный невус невус операция
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Выздоравливай, малышка!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Виды, особенности функционирования и сферы применения мешкозашивочных машин
17:03 01-10-2020
Виды, особенности функционирования и сферы применения мешкозашивочных машин
В поисках идеальной мебели для домашнего офиса
17:02 01-10-2020
В поисках идеальной мебели для домашнего офиса
Вещи, о которых вы не знали, можно арендовать
17:01 01-10-2020
Вещи, о которых вы не знали, можно арендовать
Министерство счастья открыли в России
17:00 01-10-2020
Министерство счастья открыли в России
Методы, благодаря которым SEO-маркетинг в Интернете может изменить ваш бизнес
17:00 01-10-2020
Методы, благодаря которым SEO-маркетинг в Интернете может изменить ваш бизнес
Мешки для мусора оптом в Москве
16:58 01-10-2020
Мешки для мусора оптом в Москве
Ученые открыли средство от COVID-19 натурального происхождения
16:45 01-10-2020
Ученые открыли средство от COVID-19 натурального происхождения
БердскООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу 5
16:32 01-10-2020
ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу
Первый рабочий день: победившая на выборах уборщица вступила в должность главы костромского поселения
16:30 01-10-2020
Первый рабочий день: победившая на выборах уборщица вступила в должность главы костромского поселения
Готов отправить на каникулы в конце октября 2020 школьников из-за COVID-19 В Новосибирской области министр Федорчук
16:26 01-10-2020
Готов отправить на каникулы в конце октября 2020 школьников из-за COVID-19 В Новосибирской области министр Федорчук