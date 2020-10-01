Малышке с "маской Бэтмена" сделали 3 операцию по удалению гигантского невуса в России

Первую операцию из запланированных шести-восьми, а также некоторые иные манипуляции сделали в прошлом году.

- Решение снять с нее «маску героя» было продиктовано, главным образом, вопросом здоровья», - отметила Феннер

Краснодарские хирурги сделали третью операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица малышки из США Луны Феннер, на этот раз врачи очистили щеку девочки, сообщили РИА Новости в городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии.

Краснодарские врачи наткнулись в интернете на публикацию о девочке из США, которая появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо. Американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Кубанские медики связались с семьей и предложили ей свои услуги. В октябре 2019 года Луна Феннер вместе с мамой Каролиной начали лечение в краснодарской клинике. Первую операцию из запланированных шести-восьми, а также некоторые иные манипуляции сделали в прошлом году.

Источник: ria.ru