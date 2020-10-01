Готов отправить на каникулы в конце октября 2020 школьников из-за COVID-19 В Новосибирской области министр Федорчук

Школьные каникулы в Новосибирской области начнутся раньше

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук допустил, что осенние каникулы для школьников региона могут начаться раньше — в третьей декаде октября.

"Могу сказать, что мы не планируем, как сегодня обсуждают вопрос каникул в Москве, переводить школьников с 5 октября на каникулы", - сказал Федорчук в четверг журналистам.

Однако исходя из ситуации с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом новосибирские школьники могут отправиться на каникулы уже в конце октября, отметил министр.

По словам Федорчука, данное решение поможет приостановить рост заболеваемости инфекционными болезнями, даст возможность отдохнуть ученикам и учителям.

"И коллективам, и детям тяжело, потому что асинхронное начало занятий, все что связано с организацией питания, когда много передвижений, когда дети в замкнутых пространствах - конечно, все устали", - отметил министр.

По данным Сергея Федорчука, в области на карантин отправили около сотни классов, где выявили контакты учеников или учителей с больными коронавирусом.

"Порядка 88 школ у нас на контроле находится, около 45 по взрослым и по детям около 60 на контроле", - заключил министр.

Он подчеркнул, что вспышек коронавируса не допустили ни в одной школе.