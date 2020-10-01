Когда посадить озимый чеснок в октябре и ноябре 2020 года? Благоприятные дни по лунному календарю

Озимый чеснок созревает дольше, поэтому его сажают осенью, чтобы овощ начал вызревать весной и дал отличный урожай летом. О нем и пойдет речь.

У озимого чеснока зубчики крупнее, чем у ярового

Если посадить культуру слишком рано, то из-за теплых, благоприятных условий растение быстро укоренится и пустится в рост, начнет наращивать зеленую массу, а когда придут заморозки — может легко вымерзнуть.

А если выполнить процедуру слишком поздно, то он, наоборот, не успеет укорениться, а также вымерзнет зимой и погибнет.

Сроки посадки чеснока по Лунному календарю 2020 года

Для выбора максимально подходящего времени для процедуры можно ориентироваться на циклы луны. Таким образом, можно выделить следующие сроки посадки чеснока по Лунному календарю 2020 года:

Благоприятные дни: в октябре — 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 27, 28; в ноябре — 5, 6, 7, 8, 9.

Неблагоприятные дни для высадки: в октябре — 2, 16, 24, 25, 26, 31; в ноябре — 15, 20, 21, 22, 30.



Источник: flowergarden