Задержали похитителей иконы подаренной Путиным из Иверского монастыря

В ближайшее время похищенное будет возвращено в монастырь. Кроме того, в рамках дела были изъяты транспортные средства, инструменты и другие предметы, «имеющие доказательственное значение».

Задержаны грабители, укравшие подаренную Путиным икону из монастыря

Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД и сотрудники ФСБ задержали двоих подозреваемых в краже иконы, напрестольного креста и других ценностей из Валдайского Иверского Богородицкого Святоозерского монастыря. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, преступление было совершено в ночь на 1 сентября. Грабители подплыли к острову на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию обители. Они разбили окно, пробрались в храм и похитили напрестольный крест, золотые изделия и Иверскую икону Божией Матери, которую в 2001 году принес в дар монастырю президент РФ.

"Следователем Отдела МВД России по Валдайскому району Новгородкой области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 164 УК РФ", - сообщила Ирина Волк.

Подозреваемыми оказались двое жителей города Волхова, их задержали одновременно по адресам проживания. Один из них ранее был судим за тяжкие преступления.

В ходе обысков правоохранители обнаружили часть похищенного, в том числе Иверскую икону Божией Матери и напрестольный крест, они были завернуты в ткань и спрятаны в гараже. В ближайшее время святыни вернут в монастырь.

