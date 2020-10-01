Вещи, о которых вы не знали, можно арендовать

В долгосрочной перспективе обычно дешевле покупать вещи, чем сдавать их в аренду, но иногда аренда - лучший вариант.

Возможно, вам нужен инструмент только для одной работы, или вы хотите попробовать что-то, прежде чем покупать его. Или, возможно, в вашем гараже нет места ни для чего другого. Аренда и прокат автобоксов - это довольно популярный запрос, ведь арендовать куда выгоднее, чем покупать дорогостоящее оборудование. Если это так, вы захотите проверить этот список вещей, о которых вы, вероятно, не знали, что можете арендовать.

Шины и диски

Ездить на лысых шинах опасно. Если вам нужны новые шины, но вы не можете позволить себе их замену, вам стоит подумать об аренде. Аренда шин, несомненно, обойдется вам дороже в долгосрочной перспективе, чем покупка, но вы получите нужные шины сразу же, так что вы не рискуете своей безопасностью. И это более важно.

Багаж

Багаж занимает много места, когда вы им не пользуетесь. Держите свой гараж в чистоте, сдавая его в аренду, а не покупая. Такие сайты, как BookingRent позволяют легко выбрать все, что вам нужно для предстоящей поездки - чемоданы, автомобильные переноски, палатки, специальные сумки для спортивного инвентаря и т. Д. Затем они отправят вам это задолго до поездки, чтобы вы у вас будет достаточно времени, чтобы собраться.

Автобоксы

Зачем покупать дорогостоящее оборудование, если можно взять в прокат багажник? У нас есть тщательно подобранные переноски на крыше, которые отлично подходят для семейного отдыха, большого переезда или автомобильной поездки. Наши сумки на крыше доставляются прямо к вашей двери и работают на различных транспортных средствах. Просто отправьте нам электронное письмо с нашими этикетками с предоплаченной доставкой, когда срок аренды истечет. Гарантия своевременной доставки или возврат денег!

Спортивное оборудование

Изучаете новый вид спорта? Арендуйте необходимое оборудование, пока не будете уверены, что собираетесь его использовать. Это избавит вас от скопления кучи дорогих пылеуловителей и даст вам время понять, что вам нужно.

Аренда спортивного инвентаря для детей также может быть разумным шагом, поскольку они так быстро его перерастают.