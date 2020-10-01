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Виды, особенности функционирования и сферы применения мешкозашивочных машин

17:03 01.10.2020
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Для упаковки продуктов питания, моющих средств или строительных материалов используются мешки.

 Они изготавливаются из полиэтиленового материала, бумаги, джута, льняной ткани, полипропиленового полотна. Зашивание краев мешков осуществляется с помощью специального оборудования. Современные машины, выполняющие швейные операции, отличаются размерами, конструкционными особенностями, способом управления и функциональностью.

Основные модели мешкозашивочных машинок

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На промышленных предприятиях, которые используют в качестве упаковки для товаров мешки, обработка тары осуществляется с помощью различных моделей машинок:

  • ручных;

  • автоматических;

  • одно- или двухниточных;

  • стационарных;

  • стендового оборудования;

  • установок, встроенных в заводской конвейер.

Несмотря на активную автоматизацию производства, многие предприятия предпочитают пользоваться ручными приспособлениями для зашивания мешков. Они характеризуются незначительными размерами и мобильностью. Машинки легко переносятся в нужное место и прошивают упаковку, которая находится в горизонтальном или вертикальном положении. Ручные установки — лучшее решение для небольших предприятий. Компании, у которых налажено производство средних масштабов, используют машины, выполняющие швейные операции в автоматическом режиме. В рабочих помещениях крупных фирм устанавливается стендовое оборудование, а также приспособления, встроенные в конвейерную систему. Швейные устройства различаются между собой скоростью прошивки тары.

Особенности эксплуатации мешкозашивочных машин

Качественная мешкозашивочная машинка от vialplus.com.ua обеспечивает образование абсолютно ровного стежка. При необходимости шов легко распускается. Оборудование, которое предлагают современные производители, отличается высокой скоростью выполнения работы. Машинки активно используются в пищевой и химической промышленности, а также для оформления почтовых пересылок. Швейные установки незаменимы для функционирования складских помещений.

Главное преимущество оборудования — прочность и простота эксплуатации. Промышленные машины состоят из мотора и колонны, по которым передвигается лифт, поднимающий мешки с продукцией на нужную высоту. По принципу работы промышленные установки напоминают обычные швейные машины. С помощью панели управления пользователям предоставляется возможность устанавливать ширину и интервал стежка. Для прошивания мешков из различных материалов рекомендуется использовать хлопковые или шелковые нитки.

Ресурс оборудования можно сохранить при условии грамотной организации процессов. Швейные машины необходимо периодически останавливать и делать перерыв в их работе.

Как правильно выбирать мешкозашивочную машину

При выборе швейного оборудования необходимо учитывать тип материала, с которым ему предстоит работать. Немаловажное значение имеют мощностные показатели, определяющие скорость создания швов на упаковке. Для промышленного оборудования важными считаются такие характеристики:

  • уровень производительности;

  • вес;

  • функциональность;

  • размер;

  • способ установки.

Посетителям интернет-магазина VialPlus предлагаются различные модели швейных установок. На все виды товаров устанавливаются приемлемые цены, так как компания тесно сотрудничает с производителями. При необходимости можно получить профессиональную консультацию по выбору швейных установок. Приобретение оборудования значительно облегчает процесс упаковки производимой продукции и автоматизирует работу.

мешкозашивочная машинка
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