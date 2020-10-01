«В мою смену никто не умер»: работает ночью и учится днем 19-летняя медсестра из Бердска Анжелика Багрицкая

Девушка решила, что должна сама себя обеспечивать. Поэтому уже полтора года сидит за партой в медколледже днем, а ночью помогает спасать людей в оперблоке.

Анжелика Багрицкая учится на последнем курсе медколледжа

Полтора года совмещает учебу в медколледже и работу в оперблоке горбольницы 19-летняя Анжелика Багрицкая из Бердска.

По словам Анжелики, она стремится быть самодостаточным человеком и не любит от кого-то зависеть. Нашла работу и родителей поставила перед фактом. Зарплата у нее не такая уж и большая, ведь работает девушка не каждый день, поэтому, все, что получает, уходит на необходимые нужды. У папы с мамой она деньги не просит.

Анжелика называет оперблок, где трудится младшей медсестрой, самым сложным отделением горбольницы.

- В мои обязанности входит уборка и во время операции доставка пациента до операционного стола, фиксирование. Нужно полностью подготовить к операции медсестру. Когда приходят врачи, нужно помочь им. И помогать всем в процессе операции, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Анжелика Багрицкая.

Вид крови, ран, разрезов Анжелику не страшит, она ко всему этому уже привыкла. Для себя решила, что после окончания колледжа пройдет специализацию и станет операционной медсестрой.

Младшую медсестру можно смело назвать ангелом-хранителем для пациентов — в ее смену никто не умер.

Анжелика помнит многие операции. Но особенно запомнилась одна. Была такая предыстория: мужчина отдыхал с друзьями в лесу, встретились с другой компанией. Произошел конфликт, в ходе которого мужчину ударили ножом.

-Попали в вену, которая снабжает желудок. Врачам пришлось пережимать вену пальцами, пока не приехали сосудистые хирурги из областной больницы. У наших врачей затекали руки, приходилось им меняться. Потом стали приносить плазму. Было всех очень много. Тут же вызывали из дома более опытного анестезиолога. Это было в полночь.

После суточного дежурства Анжелика прямиком отправляется на занятия. Признается, что

поначалу было очень тяжело - болели руки и ноги, особенно после тяжелых операций. Сейчас иногда усталость сваливается через день — почему-то начинает болеть все, отметила медсестра.

Поначалу бердчанка думала о поступлении в университет после окончания медколледжа. Но теперь сомневается, что ей это нужно. Учась в вузе, она не сможет себя обеспечить. А так после колледжа ее уже ждет место в горбольнице.

У Анжелики есть и еще одна неотъемлемая часть жизни — три года она участвует в поисковых операциях бердского отряда «Кондор» под городом Белым в Тверской области.

- Первые два года у меня не было ничего. У меня была корова в поле. У нее кости побольше. Первые косточки погибшего бойца нашла только в этом году. Одни из них - в луже. В этом году я уже как-то втянулась в плане работы. Раскопок было не так уж много, куда-то надо поехать, то мальчикам помочь — в лагере остаться.

Третий год подряд Анжелика отмечает день рождения, 30 июля, в экспедиции. Впрочем, для девушки отмечать дни рождения вне дома — не исключения из правил. Семь лет она занималась парусным спортом, и иногда дата ее рождения совпадала с днем соревнований.

Есть у Анжелики заветная мечта — иметь собственную квартиру. Но она прекрасно понимает, что пока ее мечта неисполнима. Причем, она не рассчитывает на то, что удачно выйдет замуж, и муж будет обеспечен жильем или купит его.

-Я очень сложная по себе. Очень часто не даю себе помогать. Все делаю сама. На данный момент у меня нет человека, на которого я могла бы положиться. Молодые люди не выдерживают того, что у меня нет времени. Они просто не понимают, потому что живут более свободно. Они не знают, чем заняться, а я занята. Думают, что они такие альфа-самцы, а мы должны вокруг них бегать. А я не такая. Моим мужем может стать только лидер. Но только лидер не за счет родителей. Для меня очень важно, чтобы он для меня был авторитетом. Чтобы я понимала, что с ним я не могу даже спорить.

Однако Анжелика говорит, что замуж в ближайшее время выходить не собирается. У нее нет для этого времени. Сейчас для нее самое главное - встать на ноги.

Анжелику Багрицкую ценят и уважают в отряде «Кондор».

- Анжелика хороший боец. Так как она учится на медика, в отряде она занимается больше по специальности: формирует аптечку, перевязывает ребят, следит за тем, чтобы они обрабатывали мозоли. Пацаны как: набили мозоль, мол, сам сойдет. А в полевых условиях они могут начать гноиться. Бывает часто: на холодном полежал, начинает поясницу тянуть, колено тянуть. Следит, чтобы больные места мазью смазывали. Таблеточки выдает тем, кто кашлять начинает. Она очень ответственный человек. У нее сейчас выпускной курс, но она не собирается уходить из отряда. Мне очень приятно, что к нам приходят такие ребята, - рассказал командир отряда «Кондор» Алексей Батенев.