Арестовал сбросившего труп убитой жены в овраг рецидивиста суд в Новосибирской области

В ходе допроса следователю СКР подозреваемый дал признательные показания. Он нанес своей 35-летней супруге множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям.

Суд заключил обвиняемого в убийстве под стражу

Мужчине, до смерти избившему свою супругу, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила 1 октября старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области в отношении ранее судимого 33-летнего жителя Коченевского района расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 29 сентября текущего года, находясь на придомовой территории по улице Железнодорожная в р.п. Чик Коченевского района, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения на почве личных неприязненных отношений нанес своей 35-летней супруге множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Зайдя домой, мужчина продолжил избивать потерпевшую, после чего оттащил ее тело к оврагу вблизи дома и скинул. От полученных травм женщина скончалась на месте, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

-В ходе допроса следователю СКР мужчина дал признательные показания. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователем СКР подозреваемому предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении, - уточнила Кулешова.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.