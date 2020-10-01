Пять лет строго режима получил таможенник Леонид Тараканов за взятки

Центральный районный суд установил, что обвиняемый получил в общей сложности около 600 тысяч рублей за покровительство.

Леонид Тараканов получил более полумиллиона рублей в качестве вознаграждения покровительство при прохождении таможенного контроля

Центральный районный суд вынес обвинительный приговор по делу о получении взяток бывшим начальником Новосибирского таможенного поста Леонида Тараканова. Установлено, что он получил 420 тысяч рублей от директора ООО «СпецАвтоСервис» за содействие при согласовании таможенных деклараций и предоставление информации о контрольных уровнях таможенной стоимости. Еще от трех юридических лиц за общее покровительство Тараканов взял 138 тысяч.

Суд решил наказать фигуранта дела штрафом в полмиллиона рублей, условным сроком лишения свободы в 5 лет и один месяц, также Тараканову запрещено занимать определенный должности на госслужбе в течение четырех лет. Сообщают новосибирские СМИ.