Спецслужбы США работают с Навальным: инструкторы ЦРУ, уточнили в Кремле

По словам Пескова, информация о том, что с Навальным работают "инструкторы", просачивалась в интернет. И не первый раз "пациенту" дают инструкции, отметил пресс-секретарь Путина.

Песков заявил, что с Навальным работают сотрудники ЦРУ

У России есть информация, что с Алексеем Навальным работают сотрудники Центрального разведывательного управления США, ему не первый раз дают инструкции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "совершенно очевидно", что оппозиционер работает со спецслужбами и органами власти западных стран. По его словам, Навальный "работает в их интересах".

"Не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним - так будет корректнее. Действительно есть такая информация, я даже могу сказать конкретно - с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни. Не первый раз, когда дают ему разные инструкции", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать слова Володина.

По словам Пескова, информация о том, что с Навальным работают "инструкторы", просачивалась в интернет. "Она и в Германии просачивалась, и у нас она была. Инструкторы работают, инструкции, которые пациент получает - очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз, здесь нечего скрывать", - добавил он.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.

Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.