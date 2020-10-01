01.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Спецслужбы США работают с Навальным: инструкторы ЦРУ, уточнили в Кремле

18:46 01.10.2020 Фото: Кемлин.ру
0

По словам Пескова, информация о том, что с Навальным работают "инструкторы", просачивалась в интернет. И не первый раз "пациенту" дают инструкции, отметил пресс-секретарь Путина.

% name% title
Песков заявил, что с Навальным работают сотрудники ЦРУ

У России есть информация, что с Алексеем Навальным работают сотрудники Центрального разведывательного управления США, ему не первый раз дают инструкции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "совершенно очевидно", что оппозиционер работает со спецслужбами и органами власти западных стран. По его словам, Навальный "работает в их интересах".

"Не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним - так будет корректнее. Действительно есть такая информация, я даже могу сказать конкретно - с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни. Не первый раз, когда дают ему разные инструкции", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать слова Володина.

По словам Пескова, информация о том, что с Навальным работают "инструкторы", просачивалась в интернет. "Она и в Германии просачивалась, и у нас она была. Инструкторы работают, инструкции, которые пациент получает - очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз, здесь нечего скрывать", - добавил он.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.

Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

западные спецслужбы оппозиционер отравили пресс-секретарь стало плохо Алексей Навальный Дмитрий Песков
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Похоже на правду?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Гороскоп на 2 октября для каждого знака зодиака: Весам звезды не рекомендуют решать финансовые вопросы
19:45 01-10-2020
Гороскоп на 2 октября для каждого знака зодиака: Весам звезды не рекомендуют решать финансовые вопросы
Открываю ковидные госпитали снова из-за роста инфекций в Новосибирской области
19:40 01-10-2020
Открываю ковидные госпитали снова из-за роста инфекций в Новосибирской области
На сколько продлил туристический кешбэк Мишустин? Узнайте условия и сроки выплат
19:20 01-10-2020
На сколько продлил туристический кешбэк Мишустин? Узнайте условия и сроки выплат
Немедленно прекратить боевые действия в Карабахе призвал Путин
19:09 01-10-2020
Немедленно прекратить боевые действия в Карабахе призвал Путин
Почему не хочет заводить детей половина россиян от 18 до 45 лет?
18:54 01-10-2020
Почему не хочет заводить детей половина россиян от 18 до 45 лет?
Спецслужбы США работают с Навальным: инструкторы ЦРУ, уточнили в Кремле
18:46 01-10-2020
Спецслужбы США работают с Навальным: инструкторы ЦРУ, уточнили в Кремле
Ищут свидетелей смертельного ДТП с участием сотрудника СИЗО-1 в Новосибирске
18:33 01-10-2020
Ищут свидетелей смертельного ДТП с участием сотрудника СИЗО-1 в Новосибирске
БердскЗадержали изрезавшего ножом водителя Mitsubishi в Бердске: попутчиком оказался 24-летний житель Новосибирска
18:19 01-10-2020
Задержали изрезавшего ножом водителя Mitsubishi в Бердске: попутчиком оказался 24-летний житель Новосибирска
Кому нельзя ставить прививку от COVID-19? Список противопоказаний
18:14 01-10-2020
Кому нельзя ставить прививку от COVID-19? Список противопоказаний
Пять лет строго режима получил таможенник Леонид Тараканов за взятки
18:00 01-10-2020
Пять лет строго режима получил таможенник Леонид Тараканов за взятки