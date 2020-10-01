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Задержали изрезавшего ножом водителя Mitsubishi в Бердске: попутчиком оказался 24-летний житель Новосибирска

18:19 01.10.2020 Фото: pixabay.com
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Работники бердского СТО на ул. Черемушной, где водитель, находившийся за рулем со следами крови, потерял сознание, отвезли раненного в больницу. Потерпевший ехал с дачи и подобрал голосующего на дороге.

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Полицейские оперативно задержали напавшего с ножом на водителя в Бердске

Сотрудниками полиции задержан новосибирец по подозрению в нападении на водителя автомобиля в Бердске. Об этом вечером в четверг рассказали в управлении МВД по Новосибирской области.

30 сентября в 11.40 в отдел МВД России по городу Бердску из медицинского учреждения поступило сообщение о доставленном в бессознательном состоянии мужчине с множественными ножевыми ранениями.

При установлении обстоятельств произошедшего, сотрудники полиции выяснили, что в больницу потерпевшего — 60-летнего жителя города Бердска привезли работники СТО, расположенного на улице Черемушной Бердска.

Граждане рассказали полицейским, что в 11.30 автомобиль Mitsubishi подъехал к зданию СТО, где водитель, находившийся за рулем со следами крови, потерял сознание. Работники СТО доставили потерпевшего в больницу.

Родственники потерпевшего пояснили, что мужчина на своём автомобиле утром уехал на дачу, а во время произошедшего должен был с нее возвращаться.

Для координации работы оперативников по раскрытию тяжкого преступления на место немедленно прибыли сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ходе комплекса проведённых мероприятий и следственных действий полицейским удалось установить, что в пути следования мужчина подвозил неизвестного гражданина, который возможно причастен к совершению преступления.

В ходе непрерывной работы сотрудниками областного Главка МВД совместно с оперативниками Отдела МВД России по городу Бердску уже вечером 30 сентября полицейскими была установлена личность попутчика потерпевшего. Им оказался 24-летний, ранее судимый за кражу житель Новосибирска. По местам возможного появления подозреваемого было выставлено несколько нарядов полиции. Около 4-х часов утра мужчину задержали оперативники на подходе к дому в Ленинском районе Новосибирска.

В отделе полиции, куда фигурант был доставлен, правоохранители установили, что подозреваемый остановил автомобиль потерпевшего и попросил довезти до Бердска. В пути следования, между водителем и пассажиром возник конфликт в ходе которого, подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

2 октября Бердским городским судом Новосибирской области в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения.

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