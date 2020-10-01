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Ищут свидетелей смертельного ДТП с участием сотрудника СИЗО-1 в Новосибирске

18:33 01.10.2020 Фото: СКР
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СКР просит откликнутся очевидцев происшествия, произошедшего на ул. Богдана Хмельницкого - на личном автомобиле работник ФСИН сбил пешехода, который позже скончался. Конфиденциальность гарантируется.

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Следователи обращаются к СМИ и общественности

Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, 29 сентября 2020 года около 21 часа 17 минут сотрудник ФКУ СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Новосибирской области, следуя на личном автомобиле со стороны Пашинского шоссе в сторону улицы Богдана Хмельницкого Калининского района Новосибирска, в районе дома 1/5 по ул. Тайгинская совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. После совершения ДТП, водитель вызвал скорую помощь, однако по дороге в медицинское учреждение потерпевший скончался.

В настоящий момент проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщила 1 октября старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

-Следствие СКР просит откликнуться всех очевидцев данного происшествия, а также водителей транспортных средств, проезжавших в указанный период времени в данном районе, и предоставить имеющиеся видеорегистраторы, на которых могут быть запечатлены события, представляющие интерес для следствия. Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах совершенного преступления с убедительной просьбой сообщить данные сведения по телефону и.о. руководителя Заельцовского межрайонного следственного отдела: 8-913-959-77-87 либо дежурного по следственному управлению: 8(383)203-57-39 либо «02» (с мобильного 102). Конфиденциальность гарантируется, - уточнила Кулешова.

видеорегистраторы ДТП наезд на пешехода смерть Анастасия Кулешова
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