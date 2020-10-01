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Немедленно прекратить боевые действия в Карабахе призвал Путин

19:09 01.10.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент России сделал совместное заявление с главами США и Франции по Нагорному Карабаху.

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Владимир Путин сделал заявление по Нагорному Карабаху

Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и Президент Французской Республики Эммануэль Макрон, представляющие страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом 1 октября сообщили в Кремле.

"Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых.

Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон.

Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении.

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