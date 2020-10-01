На сколько продлил туристический кешбэк Мишустин? Узнайте условия и сроки выплат

Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

Совершить путешествие по России можно будет до 10 января 2021 года

Россияне смогут воспользоваться программой туристического кешбэка на новых условиях. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина 1 октября.

Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком будут позднее объявлены Ростуризмом.

Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с 4-х до 2-х ночей, минимальная стоимость путёвки больше не ограничивается (ранее – 25 тыс. рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей (ранее 15 тыс. рублей).

Обязательное условие программы – оплата картой «Мир» – осталось прежним. Кешбэк на неё будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Ранее на частичную компенсацию затрат на покупку туров по России было выделено 15 млрд рублей. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа. Поездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года. Второй этап продаж продлится значительно дольше – не менее полутора месяцев. Продление программы и изменение её правил обсуждалось на совещании у президента с членами правительства 9 сентября.

Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 10 августа 2020 года №1200.