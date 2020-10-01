01.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

На сколько продлил туристический кешбэк Мишустин? Узнайте условия и сроки выплат

19:20 01.10.2020 Фото: Википедии
0

Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

% name% title
Совершить путешествие по России можно будет до 10 января 2021 года

Россияне смогут воспользоваться программой туристического кешбэка на новых условиях. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина 1 октября.

Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком будут позднее объявлены Ростуризмом.

Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с 4-х до 2-х ночей, минимальная стоимость путёвки больше не ограничивается (ранее – 25 тыс. рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей (ранее 15 тыс. рублей).

Обязательное условие программы – оплата картой «Мир» – осталось прежним. Кешбэк на неё будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Ранее на частичную компенсацию затрат на покупку туров по России было выделено 15 млрд рублей. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа. Поездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года. Второй этап продаж продлится значительно дольше – не менее полутора месяцев. Продление программы и изменение её правил обсуждалось на совещании у президента с членами правительства 9 сентября.

Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 10 августа 2020 года №1200.

агрегатор возврат кэшбек туризм Михаил Мишустин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Воспользуетесь программой для путешествия?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Гороскоп на 2 октября для каждого знака зодиака: Весам звезды не рекомендуют решать финансовые вопросы
19:45 01-10-2020
Гороскоп на 2 октября для каждого знака зодиака: Весам звезды не рекомендуют решать финансовые вопросы
Открываю ковидные госпитали снова из-за роста инфекций в Новосибирской области
19:40 01-10-2020
Открываю ковидные госпитали снова из-за роста инфекций в Новосибирской области
На сколько продлил туристический кешбэк Мишустин? Узнайте условия и сроки выплат
19:20 01-10-2020
На сколько продлил туристический кешбэк Мишустин? Узнайте условия и сроки выплат
Немедленно прекратить боевые действия в Карабахе призвал Путин
19:09 01-10-2020
Немедленно прекратить боевые действия в Карабахе призвал Путин
Почему не хочет заводить детей половина россиян от 18 до 45 лет?
18:54 01-10-2020
Почему не хочет заводить детей половина россиян от 18 до 45 лет?
Спецслужбы США работают с Навальным: инструкторы ЦРУ, уточнили в Кремле
18:46 01-10-2020
Спецслужбы США работают с Навальным: инструкторы ЦРУ, уточнили в Кремле
Ищут свидетелей смертельного ДТП с участием сотрудника СИЗО-1 в Новосибирске
18:33 01-10-2020
Ищут свидетелей смертельного ДТП с участием сотрудника СИЗО-1 в Новосибирске
БердскЗадержали изрезавшего ножом водителя Mitsubishi в Бердске: попутчиком оказался 24-летний житель Новосибирска
18:19 01-10-2020
Задержали изрезавшего ножом водителя Mitsubishi в Бердске: попутчиком оказался 24-летний житель Новосибирска
Кому нельзя ставить прививку от COVID-19? Список противопоказаний
18:14 01-10-2020
Кому нельзя ставить прививку от COVID-19? Список противопоказаний
Пять лет строго режима получил таможенник Леонид Тараканов за взятки
18:00 01-10-2020
Пять лет строго режима получил таможенник Леонид Тараканов за взятки