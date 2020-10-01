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Планировал убивать: К пожизненному сроку приговорил "уктусского стрелка" суд

20:17 01.10.2020 Фото: EKATERINBURG.BEZFORMATA.COM
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На суде он заявил, что решил убивать случайных людей, чтобы отомстить за издевательства, которым подвергался в школе. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

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«Уктусского стрелка» приговорили к пожизненному заключению

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы екатеринбуржца Алексея Александрова, которого обвиняли в убийстве двух девушек в Уктусском лесопарке.

Оглашение приговора состоялось 29 сентября 2020 года. Суд согласился с позицией государственного обвинителя, запросившего для Александрова пожизненный срок.

«Следствием и судом установлено, что поздним вечером 25 августа 2018 года на учебном склоне ГСК «Уктус» по улице Зимней в Екатеринбурге подсудимый из хулиганских побуждений произвёл несколько выстрелов из принесённого с собой оружия в двух девушек, после чего принял меры к сокрытию следов убийства и покинул место происшествия. Одна из пострадавших погибла непосредственно на месте, другая — через некоторое время в больнице», — сообщили в свердловском управлении Следственного комитета.

Александров был задержан только в конце 2019 года и дал признательные показания. На суде он заявил, что решил убивать случайных людей, чтобы отомстить за издевательства, которым подвергался в школе. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. К преступлению он готовился заранее.

«В ходе расследования подтверждено, что ещё за несколько дней до убийства обвиняемый пристреливал (настраивал) собранную винтовку в другом месте, где в ходе осмотра найдены несколько пуль, по одной из которых экспертиза дала категоричный (однозначный) вывод комиссии экспертов об идентичности пулям, обнаруженным при осмотре тел убитых девушек. Кстати говоря, о мощности переделанной винтовки: при осмотре на месте «пристрелки» установлено, что эти пули пробили насквозь 12-миллиметровый лист фанеры», — заявили в СК.

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