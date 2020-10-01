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Покаянное письмо Ефремова из СИЗО: актер признал вину

20:43 01.10.2020 Фото: РЕН-ТВ
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Михаил Ефремов извинился перед родными погибшего Сергея Захарова и заявил, что отказывался под давлением адвоката Эльмана Пашаева.

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Михаил Ефремов написал покаянное письмо из СИЗО

РЕН ТВ опубликовал фотографию письма Михаила Ефремова, в котором актер вновь признал вину в смертельном ДТП на Смоленской площади и выразил готовность возместить ущерб пострадавшей стороне.

"Я искренне раскаиваюсь в содеянном, приношу семье погибшего Захарова Сергея свои извинения и прошу суд смягчить приговор", — написал артист.

По словам Ефремова, его позиция в суде была связана с давлением бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

"Пашаев Э. М. убеждал меня в отсутствии доказательств моей вины в ДТП", — уточнил актер.

Смертельная авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров.

Мужчина получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что в момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
В начале сентября Пресненский суд признал Ефремова виновным в аварии и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. После этого актер отказался от услуг Пашаева, который пытался доказать, что за рулем был не Ефремов, а кто-то другой.

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