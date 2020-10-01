Навальный подает в суд на Пескова за слова о работе с ЦРУ

Оппозиционер требует от чиновника доказательств его сотрудничества с западными спецслужбами.

Навальный решил подать в суд на Пескова за слова о работе с ЦРУ

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о намерении подать в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за его слова о сотрудничестве политика с ЦРУ.

"Здесь прямое утверждение от госчиновника. Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на "работу со специалистами ЦРУ". Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю", - написал Навальный в четверг в своем блоге.

Ранее в четверг Песков в ходе общения с журналистами заявил, что с Навальным работают специалисты ЦРУ. "Наверное, не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее. Действительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретно - с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни", - продолжил Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что "это уже не первый раз, когда ему дают разные инструкции".

Ранее 1 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин также предположил, что Навальный связан со спецслужбами западных государств.