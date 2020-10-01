Посадить Путина на самоизоляцию: актер Садальский требует исполнения указа Собянина о пожилых

7 октября 2020 году президенту России Владимиру Путину исполнится 68 лет. А мэр Москвы приказал всем жителям столицы старше 65 лет сидеть дома до конца месяца.

Станислав Садальский предложил Владимир Путину отказаться от управления страной на время карантина

Станислав Садальский призвал 67-летнего президента послушать Сергея Собянина и на время отказаться от управления страной. Сергей Собянин рекомендовал москвичам старше 65 лет оставаться дома до 28 октября, так как число заболевших коронавирусом в столице снова начало расти.

Вслед за мэром выступил и глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Он призвал столичные театры перенести спектакли с участием актеров старше 65 лет и «опереться на молодой состав».

Корреспондент Sobesednik.ru выяснила, что по этому поводу думает 69-летний актер Станислав Садальский. – Я бы хотел, чтобы Сергей Собянин в первую очередь обратился к Владимиру Владимировичу Путину, которому 7 октября исполнится 68 лет, – заявил Садальский. Пусть администрация президента на время откажется от Путина. А он сам спокойно сидит дома на самоизоляции и никуда не ездит. Ведь они же так все любят нашего президента. Пусть и позаботятся о нем! Кстати, Собянину тоже осталось всего лишь 3 года до 65 лет, – напоминает Станислав. – Ему бы тоже не мешало дома посидеть. Пусть Ракова работает, моя любимая (Анастасия Ракова – заместитель мэра Москвы, ей 44 года. – Прим. Sobesednik.ru).

Недавно Станислав Садальский впервые за полгода вышел на театральную сцену. Артист вместе со своими коллегами Татьяной Орловой и Мирославой Карпович представил премьеру спектакля «Шашни» в театре Миллениум. Садальский рад был снова выступать перед зрителями, поэтому призыв Александра Кибовского о переносе спектаклей с участием пожилых актеров ранил его в самое сердце.

– У самого Кибовского головы, видимо, нет. И он думает мозгами Собянина, – считает Станислав Юрьевич.

В целом от режима самоизоляции Садальский порядком устал и к призыву мэра сидеть дома не особо прислушивается.

– Я то соблюдаю режим самоизоляции, то нет, – признается актер. – Вы понимаете, я ленивый стал и набрал уже 9 кг за полгода, за те месяцы, которые просидел дома. Поэтому сейчас все-таки стараюсь выходить на улицу, ездить в бассейн. Но это, конечно, только в Москве люди набирают вес на самоизоляции, потому что Москва – отдельное государство, – подчеркивает Садальский. – Люди в других регионах, скорее всего, наоборот, худеют на 9 кг, потому что им просто жить не на что.