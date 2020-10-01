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Бизнес на пенсии открыть хотят более 40% россиян. Чем можно заняться по завершении карьеры?

21:51 01.10.2020 Фото: pixabay.com
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50% указали, что хотели бы получать достойный доход, четверть респондентов (23%) таким образом хотят занять себя, пока есть силы и время, а каждый седьмой (14%) собирается оставить детям семейный бизнес.

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Опрос: более 40% россиян хотели бы открыть свой бизнес на пенсии

Более 40% россиян после выхода на пенсию хотели бы открыть собственный бизнес. Такие результаты приводятся в исследовании СберНПФ и портала Rambler.

"Почти половина респондентов (41%) хочет открыть на пенсии собственный бизнес. При этом половина респондентов (50%), отвечая на вопрос "Зачем открывать бизнес после выхода на пенсию?", указали, что хотели бы получать достойный доход, четверть респондентов (23%) таким образом хотят занять себя, пока есть силы и время, а каждый седьмой (14%) собирается оставить детям семейный бизнес. При этом сейчас подавляющее большинство опрошенных (88%) предпринимателями не являются", - отмечается в исследовании.

В исследовании указано, что четверть россиян хотели бы после завершения трудовой карьеры открыть мини-отель, каждый пятый (18%) собирается завести интернет-магазин, 15% респондентов мечтают о кафе, ресторане или баре. Также россияне интересуются ремонтными мастерскими (открыть такую хотели бы 11% опрошенных), автосервисами (9%), службами доставки (6%), салонами красоты и фитнес-клубами (по 4%).

Большинство россиян (40%) отметили, что пока не владеют стартовым капиталом для открытия своего бизнеса, однако каждый пятый опрошенный уже находится в процессе его активного формирования. 16% респондентов уверены, что к пенсии сумеют собрать необходимую сумму, а 12% собираются открывать бизнес без первоначальных вложений или на кредиты.

Около трети россиян рассчитывают получать от предпринимательской деятельности на пенсии 100-200 тыс. рублей в месяц. Столько же опрошенных планируют ежемесячный доход в размере 50-100 тыс. рублей. Каждый шестой (17%) надеется на сумму в пределах 50 тыс. рублей в месяц, 15% россиян - на 200-500 тыс. рублей. На ежемесячный доход более полумиллиона рублей рассчитывают 10% респондентов.

Опрос был проведен в сентябре 2020 года среди более чем 2,1 тыс. человек трудоспособного возраста со всей России.

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