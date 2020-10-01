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Кого подозревает в гибели Софии Конкиной адвокат? Видео с бутылкой вина: это не 3 промилле

22:11 01.10.2020 Фото: Инстаграм
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Она не планировала умирать, у нее были запланированы встречи с друзьями, посещение стоматолога, косметолога на другие дни, заявила адвокат семьи Конкиных. СК проверит всех, с кем общалась погибшая перед смертью.

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Адвокат семьи Конкиных прокомментировала видео с дочерью актера

Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко прокомментировала видеозапись, на которой дочь заслуженного артиста России София Конкина покупает алкоголь незадолго до трагедии в фитнес-центре.

По словам Нитченко, девушка на видео действительно похожа на Софию, но подтвердить эту информацию должны следователи. Юрист отметила, что даже если запись подлинна, она не объясняет наличие в крови и моче дочери актера трех промилле алкоголя и сильнодействующего снотворного.

"Девушка идет с бутылкой вина. Но бутылка вина — это не три промилле в крови", — сказала адвокат в комментарии телеканалу РЕН ТВ.

Она добавила, что при себе у погибшей не было таблеток, лишь бутылка минеральной воды.

Ранее СМИ опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которой София Конкина покупает в магазине бутылку вина.

 Юлия Нитченко рассказала, что Следственный комитет России планирует проверить всех людей, с кем 32-летняя девушка контактировала в день трагедии. Следствие полагает, что Софии что-то могли подсыпать в еду.

Также Нитченко рассказала об основных подозреваемых по уголовному делу. «Я была в Следственном комитете, пока не определен состав следственной группы, которая будет участвовать в этом деле», — рассказала Юлия.

Адвокат семьи Конкиных заявила, что в ближайшее время группа будет определена. Информацию о том, что именно обнаружили в крови погибшей дочери Конкина — алкоголь, диазепам или что-то еще — до сих пор Нитченко не предоставили.

Юристы в рамках собственного расследования изучили содержимое телефона Софии и вещи, которые были у нее в день смерти. «У нас появились дополнительные версии того, что происходило в этот день. Могу сказать, что она не планировала умирать, у нее были запланированы встречи с друзьями, посещение стоматолога, косметолога на другие дни», — рассказала защитница семьи Конкиных.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проверит версию об умышленном убийстве дочери Конкина. В отравлении Софии заподозрили ее жениха Михаила.

София Конкина скончалась 22 сентября в больнице, куда была доставлена из фитнес-центра с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». У девушки, несмотря на оказанную медицинскую помощь, отказали почки.

Софию Конкину госпитализировали 22 сентября из бассейна в Москве. Медикам не удалось ее спасти, по предварительным данным, причиной гибели стало утопление. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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