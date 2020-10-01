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13-й трамвай раздавил грузовую "Газель". Проскочить не удалось в Новосибирске

22:24 01.10.2020 Фото: АСТ-54
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От удара фургон автомобиля соскочил с основания и опрокинулся, задние колёса грузовичка подвисли в воздухе. Движение общественного транспорта было парализовано.

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Грузовая ГАЗель пала в неравном бою с Городской легендой

У перекрёстка Гурьевской и Красноармейской в Новосибирске вечером 1 октября водитель грузовичка решил проехать по трамвайным путям, что привело к столкновению с 13-м трамваем.

От удара фургон "Газели" соскочил с основания и опрокинулся, задние колёса грузовичка подвисли в воздухе. Движение общественного транспорта на данном участке парализовано.

В результате происшествия никто не пострадал. Авария оформляется как ДТП с материальным ущербом, рассказал АСТ-54 старший инспектор пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска Владислав Савченков.

Газель ДТП опрокинулся трамвай фургон
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От редакции

На что надеялся водитель "Газели"?

Поросёнок Пётр, 01 октября 2020 22:50
От легендарного 13-ого, никто не уйдёт безнаказанным.
Аноним, 01 октября 2020 23:13
Блин, да пусть пустят уже по тому маршруту трамвай с другим номером и всем будет хорошо.

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