13-й трамвай раздавил грузовую "Газель". Проскочить не удалось в Новосибирске

От удара фургон автомобиля соскочил с основания и опрокинулся, задние колёса грузовичка подвисли в воздухе. Движение общественного транспорта было парализовано.

Грузовая ГАЗель пала в неравном бою с Городской легендой

У перекрёстка Гурьевской и Красноармейской в Новосибирске вечером 1 октября водитель грузовичка решил проехать по трамвайным путям, что привело к столкновению с 13-м трамваем.

От удара фургон "Газели" соскочил с основания и опрокинулся, задние колёса грузовичка подвисли в воздухе. Движение общественного транспорта на данном участке парализовано.

В результате происшествия никто не пострадал. Авария оформляется как ДТП с материальным ущербом, рассказал АСТ-54 старший инспектор пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска Владислав Савченков.