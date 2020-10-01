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Пропали бесследно 1100 детей за полгода 2020 в России, 900 несовершеннолетних нашли

22:42 01.10.2020 Фото: Лиза Алерт
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Заявлений об исчезновений взрослых с начала года поступило в органы МВД более 84 000. 78 000 пропавших нашли до заведения розыскного дела.

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В базе МВД число пропавших детей превысило 1000. Их ищут в том числе волонтеры

С начала года в базу МВД по без вести пропавшим попали и там остаются больше тысячи детей, сообщил начальник отдела по федеральному розыску пропавших Главного управления уголовного розыска МВД России полковник полиции Максим Черныш.

В первом полугодии в полицию было подано больше 2000 заявлений о пропавших детях, из них нашли около 900.

Заявлений об исчезновений взрослых с начала года поступило более 84 000. 78 000 пропавших нашли до заведения розыскного дела.

Полковник привел данные за 2018 год: тогда полиция получила больше 140 000 заявлений о пропаже взрослых людей, 129 000 исчезнувших нашли очень быстро. Из пропавших более чем 5000 детей нашли около 3000, напомнил он.

В 2019 году в полицию поступило 180 000 заявлений об исчезновении граждан, из них нашли больше 160 000. Детей в прошлом году разыскивали 2287, нашли больше 1000.

без вести волонтеры ищут розыск Максим Черныш
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