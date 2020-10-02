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Владимир Познер назвал самую страшную вещь в своей жизни

19:22 02.10.2020 Фото: wikimedia.org
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Познер добавил, что в те мартовские дни было очень холодно и сколько, поэтому люди падали под ноги прохожих.

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Журналист и телеведущий Владимир Познер вспомнил, как проходили похороны генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина и чуть не погиб в давке

Журналист и телеведущий Владимир Познер вспомнил, как проходили похороны генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина и чуть не погиб в давке.

«Я тогда жил в гостинице "Метрополь" напротив Колонного зала, и с одним человеком я сумел пройти. Не погиб случайно», — признался он.

Познер добавил, что в те мартовские дни было очень холодно и сколько, поэтому люди падали под ноги прохожих.

«Я видел довольно много страшных вещей, но, может быть, одна из самых страшных — это та гигантская толпа, которая давила себя, людей, чтобы пробиться в Колонный зал, где лежал гроб со Сталиным. Никто точно не знает, сколько тогда погибло людей под ногами других», — заключил телеведущий.

Телеведущий отметил, что толпа – это страшная вещь из-за своей бессмысленности и неуправляемости.

Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года. Тело вождя на следующий день положили в гроб и установили на высокий постамент в Колонном зале Дома Союзов. Прощание с ним продолжалось три дня и три ночи.

Источник: ont.by

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Толпа - это страшно?

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