02.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

73-летняя София Ротару обрезала волосы и сделала короткую стрижку каре с челкой

19:16 02.10.2020 Фото: instagram.com
0

"София Михайловна! Нет Вам равных! Живите долго, я 45 лет обожаю Вас!"- написал поклонник под новым фото певицы в instagram.

% name% title
София Ротару показала каре с челкой

В Сети вспомнили, как певица София Ротару примерила каре с челкой.
София Ротару в 73 года весьма активно ведет страницу в социальной сети. Поклонникам легендарная исполнительница показывает фотографии, на которых позирует в своем доме, с семьей или же кадры из повседневной жизни.

"София Михайловна! Нет Вам равных! Живите долго, я 45 лет обожаю Вас! Я вырос с Вами и очень люблю Вас!", "Вы королева. Мисс вселенная. Обожаем Вас, крепкого Вам здоровья и все благ на многие лета!!!", "Моя Самая любимая женщина на планете Земля! София Михаиловна, вы супер!!!", "София Михайловна, Вы необыкновенная! Вы делаете этот мир лучше. От Вашей улыбки вокруг становится светлее. Люблю Вас" - комментируют поклонники.

Стиль София Ротару нынче меняет не столь часто, однако поклонники до сих пор помнят, как преображалась исполнительница, а вместе с тем и ее необычные наряды и прически в клипах.

Так, в Сети вновь заговорили о каре с челкой, которое Ротару примерила в клипе Один на свете.

Источник: clutch.ua

брюнетка знаменитости каре каре с челкой певица поклонники прическа фото София Ротару
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хорошо Софии Михайловне с такой прической?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПризнана лучшим воспитателем-2020 музыкальный педагог из Бердска в Новосибирской области
20:57 02-10-2020
Признана лучшим воспитателем-2020 музыкальный педагог из Бердска в Новосибирской области
Когда победит коронавирус Россия? Сроки шокируют, вторая волна уже накрыла
20:43 02-10-2020
Когда победит коронавирус Россия? Сроки шокируют, вторая волна уже накрыла
Сожгла себя демонстративно у здания ГУ МВД неизвестная женщина. По факту гибели работают следователи
20:30 02-10-2020
Сожгла себя демонстративно у здания ГУ МВД неизвестная женщина. По факту гибели работают следователи
Москва готова к новым жестким мерам: Критической назвал ситуацию с COVID-19 Собянин 1
20:06 02-10-2020
Москва готова к новым жестким мерам: Критической назвал ситуацию с COVID-19 Собянин
"Черные" и светлые дни в октябре 2020 года по лунному календарю: Когда нельзя начинать важные дела
20:05 02-10-2020
Кадыров предложил себя в заказчики отравления Навального вместо Путина
19:55 02-10-2020
Кадыров предложил себя в заказчики отравления Навального вместо Путина
Уйдем на карантин? Серьезным рост заражения коронавирусом в России назвала Голикова
19:32 02-10-2020
Уйдем на карантин? Серьезным рост заражения коронавирусом в России назвала Голикова
Владимир Познер назвал самую страшную вещь в своей жизни
19:22 02-10-2020
Владимир Познер назвал самую страшную вещь в своей жизни
Уникальный день октября 2020 года назвал астролог: Что следует сделать в эту дату
19:20 02-10-2020
Уникальный день октября 2020 года назвал астролог: Что следует сделать в эту дату
БердскЗа вырубку 247 сосен в охранной зоне заплатят 4,6 млн рублей газовики в бюджет Бердска
19:18 02-10-2020
За вырубку 247 сосен в охранной зоне заплатят 4,6 млн рублей газовики в бюджет Бердска