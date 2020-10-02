73-летняя София Ротару обрезала волосы и сделала короткую стрижку каре с челкой

"София Михайловна! Нет Вам равных! Живите долго, я 45 лет обожаю Вас!"- написал поклонник под новым фото певицы в instagram.

София Ротару показала каре с челкой

В Сети вспомнили, как певица София Ротару примерила каре с челкой.

София Ротару в 73 года весьма активно ведет страницу в социальной сети. Поклонникам легендарная исполнительница показывает фотографии, на которых позирует в своем доме, с семьей или же кадры из повседневной жизни.

"София Михайловна! Нет Вам равных! Живите долго, я 45 лет обожаю Вас! Я вырос с Вами и очень люблю Вас!", "Вы королева. Мисс вселенная. Обожаем Вас, крепкого Вам здоровья и все благ на многие лета!!!", "Моя Самая любимая женщина на планете Земля! София Михаиловна, вы супер!!!", "София Михайловна, Вы необыкновенная! Вы делаете этот мир лучше. От Вашей улыбки вокруг становится светлее. Люблю Вас" - комментируют поклонники.

Стиль София Ротару нынче меняет не столь часто, однако поклонники до сих пор помнят, как преображалась исполнительница, а вместе с тем и ее необычные наряды и прически в клипах.

Так, в Сети вновь заговорили о каре с челкой, которое Ротару примерила в клипе Один на свете.

Источник: clutch.ua