Кому нельзя принимать куркуму в целях оздоровления организма

Куркума обладает некоторыми удивительными лечебными свойствами и веками использовалась для лечения некоторых заболеваний, но не всем можно употреблять эту ценнейшую специю.

Куркума обладает некоторыми удивительными лечебными свойствами

Куркума – это популярная специя, которая широко используется для приготовления различных блюд. Но применение этой желтой специи не ограничивается только кулинарным миром. Куркума обладает некоторыми удивительными лечебными свойствами и веками использовалась для лечения некоторых заболеваний.

Использование куркумы

Куркуму добавляют в молоко, наносят на раны и принимают в качестве добавки по всему миру. Настоящим героем в куркуме является куркумин, мощное растительное химическое вещество, которое обладает мощным противовоспалительным действием. Он эффективен в лечении боли в коленях, регулировании уровня холестерина, снижении риска сердечных заболеваний и синдрома раздраженного кишечника.

Однако некоторые люди должны быть особенно осторожны при употреблении куркумы, так как это может иметь побочные эффекты.

Беременные и кормящие женщины

Куркума считается отличным стимулятором иммунитета. Как правило, она безопасна для беременных и кормящих женщин при использовании специи в блюдах, так как уровень куркумина в приготовленной пище низкий. Но он считается небезопасным при приеме в лекарственной форме, так как может способствовать менструации или стимулировать матку, подвергая беременность риску.

Анемия

Анемия возникает из-за дефицита железа. Это происходит, когда организм не производит достаточного количества красных кровяных телец, или организм теряет чрезмерное количество красных кровяных телец из-за кровотечения, или он разрушает красные кровяные тельца. Прием куркумы в высокой концентрации в такой ситуации может препятствовать всасыванию железа, ухудшая состояние организма.

Нарушения свертываемости крови

Люди, имеющие какие-либо заболевания крови, такие как те, кто зависит от разжижающих кровь лекарств или часто испытывает кровотечение из носа, должны быть осторожны при употреблении куркумина. Чрезмерное потребление может замедлить способность крови к свертыванию, что может увеличить риск образования синяков и кровотечений.

Диабет



Больные сахарным диабетом должны уделять большое внимание своему рациону. Им нужно контролировать уровень сахара в крови. Он не должен быть слишком высоким или слишком низким. Куркумин, как известно, уменьшает количество сахара в крови. Если принимать его с препаратами от диабета, он может сделать уровень сахара в крови слишком низким, что может быть опасно.

Камни в почках

Камни в почках – это кристаллы, образующиеся в результате отложения минералов и солей. Наиболее распространенным минералом является оксалат кальция. Куркума также содержит большое количество оксалатов, которые могут связываться с кальцием и вызывать образование камней в почках.

Безопасное количество куркумы

Согласно науке, употребление 500 — 2000 мг куркумы в день в виде экстракта может иметь потенциальные преимущества. В форме экстракта содержание куркумина обычно выше, чем количество, естественно встречающееся в продуктах питания.

Если добавлять 2000-2500 мг куркумы в свою пищу, она обеспечивает только 60-100 мг куркумина в день. Такое количество куркумина никому не вредит. Однако если человек планирует принимать добавки куркумина, то сначала следует проконсультироваться с врачом.

Источник: rsute.ru