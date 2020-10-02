Что можно и что нельзя делать в великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 2020 года

В этот день незамужние девушки могут прийти в храм, где находится икона Покрова Пресвятой Богородицы, и поставить возле нее свечу, попросив о замужестве.

Каждый год православная церковь и ее прихожане отмечают Покров Пресвятой Богородицы

Любые православные праздники следует отмечать в соответствии с определенными правилами, чтобы не обрушить на себя гнев святых. Соблюдайте традиции Покрова дня, чтобы в течение всего года Божья Матерь защищала вас и помогала вам в трудную минуту.

Каждый год православная церковь и ее прихожане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник является непереходящим и ежегодно проходит 14 октября. Несмотря на то, что Покров не относятся к числу двенадцати великих праздников, верующие придают ему большое значение и стараются следовать всем его традициям. Благодаря чудесному явлению Богородицы к просящим и молящимся в тяжелое время, мы до сих пор отмечаем этот день.

Во время языческой атаки, произошедшей в 910 году в Константинополе, в одном из местных храмов, где верующие просили о помощи, случилось настоящее чудо. На помощь молящимся явилась сама Богородица в окружении других Святых и Ангелов. Дева Мария раскинула над всеми присутствующими покров, тем самым защитив их от безбожников. В этот момент поднялась сильнейшая буря, которая не позволила врагам даже приблизиться к городу. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы был утвержден Андреем Боголюбским в 12 веке и отмечается по сей день.

Как и многие православные праздники, Покров день требует соблюдения определенных традиций и запретов. Придерживаясь этих правил, вы сможете избежать неприятностей. Если вы будете соблюдать традиции этого дня, то в будущем можете не сомневаться в помощи и защите Божией Матери.

Что нужно делать в Покров

Начните свой день с молитвы Покрова Пресвятой Богородицы. Обычно в этот праздник просят о защите, здоровье и счастье в личной и семейной жизни. Считается, что любая просьба перед иконой Божией Матери будет исполнена, а вы и ваши близкие будете находиться под покровом Великой Девы Марии.

В этот день незамужние девушки могут прийти в храм, где находится икона Покрова Пресвятой Богородицы, и поставить возле нее свечу, попросив о замужестве. Супруги могут помолиться о счастье и благополучии в семье, а бездетные пары могут попросить о скорейшем пополнении.

Несмотря на то, что во многие церковные праздники необходимо соблюдать пост, в Покров день в этом нет необходимости. Наоборот, 14 октября хозяйка должна накрыть богатый стол, на котором испокон веков главным блюдом являлись блины. С тарелкой свежей выпечки необходимо пройтись по всему дому и поблагодарить Богородицу за все, что вам было дано в этом году.

Чтобы привлечь в свой дом счастье и благополучие, в Покров день подавали милостыню бедным. Считалось, что тот, кто в этот день подаст, еще больше получит в текущем году.

В народе этот праздник означал переход осени в зиму, а покров Божией Матери символически сравнивался со снежным покровом. Снег, выпавший в этот день, обладает особыми свойствами: считается, что тот, кто умоется им, будет обеспечен красотой и здоровьем на весь год.

Конечно же, великий праздник Покров никогда не обходился без шумных гуляний и веселья. Незамужние девушки в этот день выходили на улицу и веселились. Считалось, что 14 октября можно встретить своего будущего мужа.



В Покров нельзя делать уборку и заниматься хозяйством и домашними делами. Считается, что этот день следует посвятить молитвам, посещению храма, а встречать праздник следует уже в чистом доме. Поэтому желательно сделать уборку заранее.

В Покров Пресвятой Богородицы старайтесь избегать ссор, конфликтов и бранных слов. Желательно не употреблять спиртные напитки и не готовить праздничный стол допоздна.

В этот день, согласно народной примете, нельзя давать и занимать деньги. Считается, что в Покров вместе с деньгами можно отдать свое счастье и удачу, а забрать горести и печали.

На Руси считалось, что в этот день девушкам нельзя отказывать сватавшимся к ней женихам. В древности верили, что в Покров Богородица может подарить незамужним шанс обрести счастливую семейную жизнь, а если подарок будет отвергнут, то девушка может остаться одинокой в течение всего следующего года. Конечно, в современном мире эта традиция уже не считается актуальной. Однако в этот день постарайтесь не ругаться со своими возлюбленными, не отказывайте в приглашении на свидание, а наоборот, уделите внимание любимому человеку. В этом случае ваши отношения будут крепкими, а любовь никогда не угаснет.

Самое главное в Покров день — помолиться перед иконой Пресвятой Богородицы. Не забудьте поблагодарить Заступницу за защиту и помощь, оказанную в тяжелые времена, и попросите ее о сокровенных желаниях, которые касаются вас и ваших близких. Обратитесь к Богородице с молитвенными просьбами, чтобы ваши слова были услышаны как можно скорее. Желаем вам счастья и успехов!

Источник: dailyhoro.ru