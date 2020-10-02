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"Черные" и светлые дни в октябре 2020 года по лунному календарю: Когда нельзя начинать важные дела

20:05 02.10.2020 Фото: vedmochka.net
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Лунный календарь на октябрь 2020 года с указанием всех фаз Луны и ее расположение в знаках Зодиака поспособствует в планировании своих дел с минимальными потерями времени и усилий.

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Благоприятные и неблагоприятные дни октября 2020

Рекомендации астрологов помогут подготовиться к колебаниям лунных ритмов, влияющих на самочувствие человека.

Лунный календарь более древний, чем солнечный, и базируется он на знаниях древних цивилизаций.

Лунные сутки длиннее солнечных и длятся 24 часа 48 минут. Потому иногда в лунном месяце 29 лунных суток, а иногда – 30. Следовательно, если бы мы жили по лунному календарю, то год длился бы 354,36 земных суток.

В течение данного периода ночное светило проходит четыре основные фазы, которые имеют название четвертей. Речь идет, в частности, о новолунии, первой четверти, полнолунии и последней четверти. Каждая из них длится около недели.

Луна оказывает определенное влияние на людей: как физически, так и энергетически. Колебания лунных ритмов приводят к тому, что человек чувствует себя неуютно, а кое-кто даже впадает в депрессию.

Лунный календарь на октябрь 2020 года с указанием всех фаз Луны и ее расположение в знаках Зодиака поспособствует в планировании своих дел с минимальными потерями времени и усилий. Также он поможет определить благоприятные и неблагоприятные дни месяца.

Лунный календарь на октябрь 2020 - благоприятные дни

Благоприятные дни лунного календаря – это период, когда между Солнцем и Луной формируются гармоничные аспекты в 60 или 120 градусов. Эти фазы Луны считаются удачными для начала новых дел и принятия важных решений.

Благоприятные лунные дни в октябре: 21,24 числа, а также 26, 27 и 28 октября.

Неблагоприятные лунные дни в октябре: 2, 6, 9, 16, 23 октября.

Лунные фазы на октябрь 2020

Полнолуние - 2 октября и 31 октября 2020 года

Новолуние - 16 октября 2020 года

Убывающая Луна - с 3 по 15 октября 2020 года

Растущая Луна - 1 октября и с 17 по 31 октября 2020 года

Источник: unian.net

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