Как правильно загадать желание в сильное полнолуние 2 октября и голубое полнолуние 31 октября 2020 года. Что нельзя загадывать

Если у вас есть самое заветное желание, то нужно выбрать его. Лучше пусть это будет одна цель в вашей жизни, но самая главная.

Небесным светилам традиционно приписывают мистическую силу

Небесным светилам традиционно приписывают мистическую силу. В нашем мире энергия меняется под воздействием Луны и Солнца. Многие ритуалы в магии проводятся в определенные циклы ночного светила. Например, обряды на исполнение желания, привороты, принято делать на растущую луну.

Для каждого из ритуалов подходит свое время. Так избавление от негативных программ, вредных привычек происходит на убывающую луну. Как Вы поняли, любое магическое действие находится под влиянием небесных тел.

Почему бы не воспользоваться энергией ночного светила и не загадать желание? Нам всем выпадает эта замечательная возможность целых двенадцать раз в год. С опорой на лунный календарь можно привлечь любовь, финансовое благополучие, здоровье. Рассмотрим самые распространенные обряды.

Ритуал на исполнение желаний.

Проведение обряда требует небольшой подготовки. Следует найти высокое дерево, которое поможет Вам в осуществлении желания. Перед ритуалом возьмите белую или серебристую ткань (такого размеры, чтобы Вы могли на ней свободно стоять). Как провести обряд:

Выйдете в полнолуние к тому дереву, которое выбрали. Лучше всего выбрать время в двенадцать часов.

Постелите себе под ноги кусок материи, который Вы заготовили. Сосредоточьтесь на собственном желании, сформулируйте его. Мысленно произнесите просьбу.

Оторвите полоску ткани от материи, на которой Вы стоите и повяжите на ветку дерева, которая окажется ниже всех.

Мысленно скажите слова благодарности. Теперь именно это дерево отвечает за исполнение Вашего желания и отдает на него энергию.

Ритуал закончен, после этого можно переходить к собственным делам.

Обряд для привлечения денег в полнолуние.

Для его проведения понадобится новая купюра. Сядьте около окна ночью так, чтобы на Вас падал лунный свет. Ритуал представляет собой медитацию. Возьмите в руки заготовленную купюру. После этого представьте, как свет луны постепенно наполняет Вас. Энергия постепенно переходит и на деньги.

Банкнота начинает сильнее светиться и вскоре от нее остаются лишь луч. Вообразите, как к ней «стекаются» все новые и новые потоки света (с характерным шуршанием денег и сиянием, которым они окружены). На этом ритуал окончен. Купюру не нужно хранить у себя. Разменяйте ее или купите что-нибудь.

Ритуал на любовь.

Нет, это совсем не приворот. Ничего общего эти два магических воздействия не имеют. К обряду на привлечение любви прибегают те, кому по каким-то причинам не везет в личной жизни. Неприятных последствий у ритуала нет.

Что понадобится?

Ножницы;

Чистый лист бумаги;

Маленькие красные свечи (две штуки).

Ночью в полнолуние сядьте за стол. Перед собой поставьте и зажгите свечи (одна Ваша, а другая возлюбленного). Возьмите лист бумаги и напишите свое желание (например, «Я счастлива и выхожу замуж за самого красивого, умного и доброго мужчину»). Теперь нужно разрезать «записку» на две части. Каждую из них следует сжечь над разными свечами. Ритуал закончен. В скором времени новая любовь даст о себе знать.

Обряд на здоровье и красоту в полнолуние.

Луна оказывает внимание и на самочувствие человека. Считается, что во время полнолуния мы достигаем пика собственной активности. Для желающих исцелиться – это прекрасный шанс.

Что нужно делать?

Выделите пятнадцатые лунные сутки (в полнолуние). Выйдете в это время на открытое пространство и наблюдайте за тем, как восходит ночное светило.

Встаньте спиной к Луне, расставьте ноги широко. После этого наклонитесь (так, чтобы было видно спутник) и произнесите:

«Эх мать Луна, забери к себе все лишнее, что есть во мне...»

В заклинании перечислите все, от чего хотели бы избавиться. Прочтите просьбу трижды.



Поклонитесь Луне и мысленно поблагодарите.На этом обряд окончен. После него возможно кратковременное ухудшение самочувствия. Это связано с тем, что запускаются процессы очищения. Вскоре Вы почувствуйте себя лучше.Ритуал необходимо проводить три месяца, тогда Вы излечитесь.

Общие рекомендации к ритуалам на исполнение желаний в полнолуние:

Луна имеет необыкновенное влияние на все живое на нашей планете. Это касается в том числе и энергии. Наши предки еще с давних времен знали о гаданиях, приметах, связанных с ночным светилом. Каждая фаза спутника характеризуется особыми свойствами, которые подходят для разных ритуалов.

Необычной силой отличаются те обряды, что проводятся в полнолуние. Ничто не мешает и современному человеку провести обряды для того, чтобы наладить одну из сфер своей жизни. Можно загадать желание, обрести финансовое благополучие, крепкое здоровье и даже любовь. Главное –верить в осуществление задуманного и тогда точно все получится. Все в Ваших руках!

Полнолуние – время, когда мы можем видеть спутник целиком на ночном небе. Луна проходит половину траектории вокруг Земли и полностью освещается Солнцем. Это красивое явление, особенно в безоблачную погоду. Период может длиться несколько суток и влиять на наш организм.

Почему нужно загадывать желание в Полнолуние

Луна оказывает сильное влияние на все водоемы нашей планеты, в том числе от нее зависят приливы и отливы. Человеческий организм на 70% состоит из воды, поэтому может ощущать влияние спутника на себе. Это отражается на поведении людей. Мы становимся более эмоциональными и даже агрессивными. Обостряются все чувства, поэтому и желания, загаданные в полнолуние, имеют особую силу.

Когда оно сбудется

Чтобы ваше желание в Полнолуние сбылось, нужно:

приложить усилия для его исполнения. Вселенная не любит ленивых людей. Если вы загадали мешок денег, но лежите на диване и ждете, когда он на вас свалится, то это не сработает;

чем сильнее вы будете верить, тем быстрее получите желаемое;

если ваше желание будет вполне реалистичным, то оно исполнится в ближайшее время. А если вы загадали стать принцессой эльфов, то не ждите чуда.

Как правильно загадывать желание в Полнолуние

Если у вас есть самое заветное желание, то нужно выбрать его. Лучше пусть это будет одна цель в вашей жизни, но самая главная. Так вы сконцентрируетесь на нем и мысли не будут скакать с одного на другое. Нужно, чтобы в день ритуала луна была видна на небе, так как важен зрительный контакт.

Чаще в Полнолуние проводят ритуалы на деньги, любовь и исполнение желаний.

Исполнение желаний

Запишите ваше самое сокровенное желание на листок бумаги, закройте глаза и представьте, что оно исполнилось. Попробуйте ощутить те чувства и эмоции, которые вы бы испытали при осуществлении вашей мечты. Вас должны охватить радость и счастье, пропустите их через себя. Откройте глаза, и сожгите листок. На протяжении последующих дней думайте о своем желании и сохраняйте эти эмоции в себе.

Ритуал на богатство

Положите на подоконник пустой кошелек, который постоянно используете. Важно, чтобы лунный свет падал на него. Делайте это в ночи Полнолуния.

Желание в Полнолуние на любовь

Дождитесь полуночи и зажгите две свечи: они будут символизировать вас и избранника. На листке бумаги напишите желание о любви, например: в этом году я встречу прекрасного человека и выйду за него замуж. Разрежьте листок пополам, и сожгите половинки над огнем обеих свечей.

Что можно загадать в Полнолуние

Подумайте о том, чего хотите больше всего. Проанализируйте прошлое и оцените настоящее. Вам может понадобиться не один день. Самое главное, чтобы желание было не навязанным обществом или родными. Оно должно исходить из сердца.

Для кого-то важнее встретить любовь, для других – построить карьеру. Выберите главную цель жизни и сосредоточьтесь на ней. А если вы уже достигли всего, чего хотели, то пожелайте добра и счастья близким.

Что нельзя загадывать

Все добро, которое вы посылаете другим людям, возвращается к вам, как и зло. Желание не должно приносить боль и страдания другим людям. Оно никогда не исполнится и принесет вам только вред. Постарайтесь выбросить все дурные мысли из головы и думайте позитивно.

Можно ли о нем рассказывать

Если у вас есть самое сокровенное желание и вы думаете только о его исполнении, то не нужно никому о нем рассказывать. Так оно может не сбыться и вера может угаснуть.

Не все люди относятся с пониманием к мечтам других, они могут критиковать вас за глупости, которые вы придумали или позавидовать. Так вы начнете сомневаться в правильности выбора, а для исполнения желания важнее всего вера. Держите вашу мечту в тайне, а когда она исполнится, поделитесь с близкими своей радостью.

Если в вашей жизни есть мечта, то загадать желание на полнолуние для ее воплощения в жизнь – удачное решение.

Фазы луны влияют на людей. Такого мнения придерживаются не только те, кто занимается магическими практиками, но и ученые скептики.

В период растущей луны энергетика находится на подъеме, а при убывающей многие замечают упадок сил. Пиком этого цикла является полнолуние, когда уровень энергии максимально высок. Особенно сильно это сказывается на людях, обладающих тонким восприятием. Поэтому в ночи полной луны иногда можно ощущать тревогу, беспокойство и чрезмерно яркие и положительные, и отрицательные эмоции.

Пик силы, который приходится на полнолуние – идеальное время для обрядов и ритуалов, призванных помочь в исполнении заветных желаний.

Основные правила проведения магических действий

К проведению любого магического обряда, даже самого простого, не стоит относиться небрежно. Это может нанести серьезный вред. В лучшем случае обряд не будет иметь положительного результата.

Ритуалы в полнолуние на исполнение желания проводят, соблюдая следующие правила.

После того, как подготовка завершена, можно приступать непосредственно к совершению обряда.

Универсальные обряды

Заветные желания у каждого свои. У кого-то они материальные, а у кого-то нет. И каждое из них может исполниться. Ведь Вселенная любит своих детей и желает им счастья. Главное правильно попросить.

Вот несколько способов, как можно загадать желание в полнолуние так, чтобы оно исполнилось.

Письмо с благодарностью

Этот довольно простой способ подойдет тем, кто умеет хорошо формулировать свои мысли на бумаге и обладает ярким воображением.

Вечером надо сесть и написать настоящее бумажное письмо, в котором подробно описать свое желание во всех деталях, причем так, как будто оно уже сбылось. При написании стоит избегать отрицательных конструкций и будущего времени (только настоящее).

Через каждые 2-3 предложения важно благодарить Луну за исполненное желание, счастье и удачу.

В полночь нужно сесть у окна так, чтобы видеть лунный диск, зажечь свечу и тихо, но разборчиво прочитать письмо, как можно ярче представляя все описанное. В конечном итоге картинка должна буквально стоять перед глазами.

После прочтения письмо необходимо сжечь дотла (остаться должен только пепел).

Во время проведения этого ритуала очень важно испытывать искреннюю благодарность и веру в то, что все будет именно так, как описано. Только в этом случае удастся наполнить образ достаточным количеством энергии, чтобы он воплотился в реальности.

Лунное зеркало

Еще один способ, позволяющий правильно загадать желание на полнолуние, требует использования небольшого карманного зеркальца.

Если луна не очень хорошо просматривается из окна, возможно, придется выйти на улицу, так как в этом обряде визуальный контакт с луной совершенно необходим.

Ровно в полночь нужно встать спиной к луне и поймать в зеркальце ее отражение и произнести заговор:

Как Луна полна, так и жизнь моя пусть наполнится, что загадано, то исполнится. Аминь.

В зеркальце, наполненное лунным светом нельзя смотреться до следующего полнолуния. Так как в течение этого времени оно постепенно будет отдавать энергию для исполнения загаданного.

Источник: pupsauto.ru