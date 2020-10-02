4 самых упрямых знака зодиака, кому плевать на ваши приказы и мнение. Они всегда поступают по своему и всему вопреки

Овен
Нарваться на неприятности очень легко — необходимо всего лишь сказать Овну то, что его сильно разозлит. Представитель Огненной стихии не оставит эту ситуацию в покое. Знак никогда не отступит, но и выполнять команды собеседника не собирается.
Овны предпочитают учиться на собственных ошибках. Помощи будет просить очень редко, ведь привык добиваться всего самостоятельно.
Телец
Представители зодиакального круга считаются самыми упрямыми и упертыми из всех знаков. Тельцы никогда не продолжат общаться с тем человеком, который просто манипулирует и пользуется им. Астрологи рекомендуют несколько раз повторять речь перед тем, как обратиться к знаку, дабы не наговорить ничего лишнего.
Лев
Прирожденные короли, которые привыкли всеми командовать, но сами не потерпят манипуляций по отношению к себе. Львы уверенны в том, что знают все лучше, чем остальные. Спорить с ними не рекомендовано: все равно знак выйдет сухим из воды.
Общаться с представителями Огненной стихии достаточно не просто. Львы — лидеры по жизни, которые не предпочитают решать проблемы мирным путем.
Близнецы
Самый общительный представитель зодиакального круга. Часто Близнецы могут слышать советы в свой адрес, но стоит отметить, что они не будут делать так, как им сказали. Представителю нравится чувствовать себя свободным человеком, который совершает ошибки, но затем самостоятельно исправляет ситуацию.
Источник: rsute