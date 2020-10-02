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4 самых упрямых знака зодиака, кому плевать на ваши приказы и мнение. Они всегда поступают по своему и всему вопреки

09:00 02.10.2020 Фото: Pixabay
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Не каждый человек может спокойно воспринимать то, что им командуют. Астрологи отметили четыре знака зодиака, которые любят ставить окружающих на место, но при этом выполнять «приказы» не намерены.

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Среди самых упрямых, конечно же, оказался Овен

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Нарваться на неприятности очень легко — необходимо всего лишь сказать Овну то, что его сильно разозлит. Представитель Огненной стихии не оставит эту ситуацию в покое. Знак никогда не отступит, но и выполнять команды собеседника не собирается.

Овны предпочитают учиться на собственных ошибках. Помощи будет просить очень редко, ведь привык добиваться всего самостоятельно.

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Представители зодиакального круга считаются самыми упрямыми и упертыми из всех знаков. Тельцы никогда не продолжат общаться с тем человеком, который просто манипулирует и пользуется им. Астрологи рекомендуют несколько раз повторять речь перед тем, как обратиться к знаку, дабы не наговорить ничего лишнего.

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Прирожденные короли, которые привыкли всеми командовать, но сами не потерпят манипуляций по отношению к себе. Львы уверенны в том, что знают все лучше, чем остальные. Спорить с ними не рекомендовано: все равно знак выйдет сухим из воды.

Общаться с представителями Огненной стихии достаточно не просто. Львы — лидеры по жизни, которые не предпочитают решать проблемы мирным путем.

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Самый общительный представитель зодиакального круга. Часто Близнецы могут слышать советы в свой адрес, но стоит отметить, что они не будут делать так, как им сказали. Представителю нравится чувствовать себя свободным человеком, который совершает ошибки, но затем самостоятельно исправляет ситуацию.

Источник: rsute

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