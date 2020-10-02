Топ-13 новых фильмов осени 2020

Этой осенью для киноманов и просто тех, кто любит провести свободное время в кинотеатре, ждет много премьер.

Кинотеатры возобновили работу почти во всех регионах России, а кинозрители наконец-то могут насладиться долгожданными премьерами

Кинотеатры возобновили работу почти во всех регионах России, а кинозрители наконец-то могут насладиться долгожданными премьерами.

Этой осенью для киноманов и просто тех, кто любит провести свободное время в кинотеатре, ждет много премьер. Некоторые из фильмов должны были выйти еще до пандемии коронавируса и были перенесены.

«Побег из Претории» — с 1 августа

Триллер «Побег из Претории» снят по мотивам книги Тима Дженкина «Наизнанку: Побег из Центральной тюрьмы Претории». В книге и фильме рассказывается о двух борцах за справедливость во время режима апартеида в ЮАР в конце 70-х. Тим Дженкин и Стивен Ли попадают в тюрьму за распространение агитационных брошюр и решают сбежать.

«Довод» — с 3 сентября

Это 11-й фильм режиссера Кристофера Нолана. Российским зрителям он знаком по фильмам «Темный рыцарь», «Начало» и «Интерстеллар». Сюжет «Довода» Нолан придумал еще 20 лет назад. Вдохновляясь фильмами о шпионах, режиссер создал свой мир, где действие происходит сразу в двух направлениях — обычном времени и инвертированном. Герои Дэвида Вашингтона и Роберта Паттинсона пытаются предотвратить апокалипсис.

«Мулан» — с 10 сентября

Премьеру ремейка на мультфильм «Мулан» перенесли на осень из-за пандемии коронавируса. Ремейк сняла режиссер Ники Каро, известная по фильму «Жена смотрителя зоопарка». Главную роль спасительницы Китая сыграла Лю Ифей. Из сюжета убрали линию любви Мулан и Ли Шанга во избежание скандала с харассментом. Зрители не увидят в фильме дракона Мушу и бабушку главной героини, но создатели картины придумали новых персонажей — сестру Мулан и ведьму.

«Никогда, редко, иногда, всегда» — с 17 сентября

Драма Элизы Хиттман получила приз «Гран-при жюри» на Берлинском кинофестивале и имеет высокий рейтинг ожидания на Kinopoisk.ru — 99%. В сюжет фильма заложена история двух сестер из Пенсильвании. 17-летняя Отом беременна и планирует сделать аборт, но в родном штате несовершеннолетние могут сделать процедуру только с согласия родителей. Девочка подвергается буллингу со стороны одноклассников и коллег на работе в закусочной, ее жизнь становится невыносимой. Вместе со своей кузиной Скайлар героиня решается на поездку в Нью-Йорк, чтобы сделать аборт там.

«Гудбай, Америка» — с 8 октября

Комедию «Гудбай, Америка» снял режиссер Сарик Андреасян — создатель фильмов «Корпоратив» и «Беременный». В фильме показывается жизнь русских эмигрантов в США, которые не могут изменить свой менталитет. Главные роли сыграли Дмитрий Нагиев и Владимир Яглыч. Также в фильме появились Юрий Стоянов, Лянка Грыу и Надежда Михалкова.

«Чернобыль» — с 9 октября

В сюжет исторической драмы заложена история взрыва на Чернобыльской АЭС. Фильм снял Данила Козловской и он же сыграл главную роль — пожарного Алексея, который вместе со своими коллегами отправился в очаг взрыва. В «Чернобыле» Козловского зрители увидят Оксану Акиньшину, Филиппа Авдеева и Равшану Куркову.

«Доктор Лиза» — с 22 октября

Знаменитый общественный деятель и филантроп Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе под Сочи в 2016-м. Режиссер Оксана Карас показала один день из жизни Елизаветы Глинки, которую сыграла Чулпан Хаматова. Фильм получил главный приз зрительских симпатий на 31-м Открытом кинофестивале «Кинотавр». События биографической драмы происходят в 30-ю годовщины свадьбы главной героини и ее мужа Глеба: Елизавета освободила день для семейного торжества, но все-таки решила заехать на Казанский вокзал, чтобы посмотреть, как сотрудники ее фонда «Справедливая помощь» помогают бездомным.

«Черная вдова» — с 5 ноября

Долгожданный «сольник» Черной вдовы из вселенной Marvel. В основной франшизе героиня Скарлетт Йоханссон погибла, пожертвовав собой ради камня души. Да, поклонники Вдовы уже знают, чем закончится ее история. Но от этого не менее интересно посмотреть на становление Наташи Романов. Часть действия фильма происходит в России: зрители увидят семью Вдовы и познакомятся с ее прошлым.

«Еще по одной» — с 12 ноября

Датский режиссер Томас Винтерберг уже показал свой фильм на Каннском кинофестивале, а в сентябре «отдал» его в прокат. До России «Еще по одной» доедет в ноябре. Сюжет фильма начинается со встречи компании друзей в ресторане. Во время ужина они решают провести эксперимент, чтобы проверить теорию о том, что каждый человек страдает от нехватки этанола в крови. Перед завтраком, обедом и ужином каждый из них обязан выпивать стакан алкогольного напитка. Приведет ли это к алкоголизму, показали актеры Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Ларс Ранте, Маунус Миллан и Мария Бонневи.

«Кто-нибудь видел мою девчонку?» — с 12 ноября

История о богемной паре из Санкт-Петербурга первой половины 90-х, снята по мотивам книги Карины Добротворской «Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже». Кира — выпускница театроведческого факультета, Сережа — лектор. Красивая история любви обернулась трагедией. Главную героиню играют две актрисы: Анастасия Чиповская в роли Киры в молодости, а Виктория Исакова — в зрелом возрасте. Роль Сережи исполнил Александр Горчилин.

«Не время умирать» — с 19 ноября

Джеймс Бонд оставил службы и планирует провести остаток жизни на Ямайке, его планы нарушает друг из ЦРУ с просьбой о помощи. Бонд соглашается спасти ученого, но миссия оказывается намного опаснее, чем он думал. Главную роль сыграл Дэниел Крейг, также в «Не время умирать» появится Рами Малек и Леа Сейду.

«На острие» — с 26 ноября

Спортивная драма Эдуарда Бордукова рассказывает о борьбе двух саблисток за олимпийское золото. Александр Покровской нужно красиво завершить карьеру и уйти на спортивную пенсию, а девятнадцатилетней Кире Егоровой эффектно ворваться в большой спорт. Роль Покровской сыграла Светлана Ходченкова, Егорову исполнила восходящая звезда Стася Милославская.

«Северный ветер» — с 26 ноября

Драма Ренаты Литвиновой снята по мотивам одноименного спектакля, который она поставила в 2017-м в МХТ им. А. П. Чехова. В по-настоящему волшебной драме «Северный ветер» рассказывается о могущественном клане во времена матриархата. Героиня Маргарита попросила у высших сил дополнительный час в сутках, чтобы поскорее встретить свою вторую половину. Но все пошло не по ее плану: близкие главной героини быстрее постарели, а некоторые отправились в мир иной.

Роли в фильме «Северный ветер» сыграли Софья Эрнст, Антон Шагин, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Никита Кукушкин, дочь актрисы Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская.

Источник: 5-tv.ru