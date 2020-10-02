Точный прогноз для всех знаков на пятницу 2 октября 2020 года: Что ждет каждого в критическое полнолуние?

Девам гороскоп на 2 октября 2020 года спрогнозировал несчастные случаи, а Ракам – большой успех.

Двум знакам Зодиака светят серьезные перемены, говорится в астропрогнозе

В критический день по лунному календарю и в полнолуние 2020 – в пятницу, 2 октября, неудачи грозят знаку Зодиака Скорпион.

Весам и Тельцам сулят очень плохой день, в частности, Тельцов предупредили об угрозе потери крупной суммы, сообщает Главред.

Девам гороскоп на 2 октября 2020 года спрогнозировал несчастные случаи, а Ракам – большой успех. В этот же день Стрельцам и Близнецам сулят серьезные перемены.

Что в пятницу светит представителям воздушных знаков Зодиака

Водолей

Откажитесь от алкоголя, лекарств и проявления амбиций. Днем может быть тяжело, а вечером ожидаются приятности.

Весы

Чтобы привлечь новых союзников, "включите" обаяние. Новый знакомый может негативно повлиять на вашу жизнь. Откажитесь от острых слов.

Близнецы

"Дожмите" начатые дела. Жизнь может серьезно измениться. Вы можете заняться одним делом с человеком, успехи которого вас восхищали.

Что в пятницу светит представителям огненных знаков Зодиака



Вам светят серьезные перемены. Чтобы чего-то добиться, стоит быть увлеченными работой. Вы можете сами себе навредить – не поддавайтесь иллюзиям и не потакайте своим слабостям.

Лев

Вам под силу "залатать" старые проколы или изменить положение на работе. Переговоры могут быть успешными благодаря новой тактике или свежим союзникам или идеям.

Овен

Если вы построили план, благодаря которому можете неплохо заработать, не делитесь им ни с кем.

Что в пятницу светит представителям земных знаков Зодиака

Козерог



Новые люди могут принести в вашу жизнь много неприятностей. Запоминайте сны, они могут пророчить будущее.

Дева

Если вы что-то придумали – держите планы при себе. Из-за новых знакомых в жизни может появиться много неприятностей. После обеда есть угроза несчастных случаев, возможны травмы.

Телец

Новые знакомые способны принести в жизнь немало неприятностей. Есть угроза крупных финансовых потерь. Будьте осторожны на дороге и во время работы с острыми предметами.

Что в пятницу светит представителям водных знаков Зодиака

Рыбы

Хорошее время для воплощения в жизнь желаемого. Возможны частые перепады настроения. Уделяйте время отдыху и не злоупотребляйте спиртным.

Скорпион

На многих жизненных фронтах возможны неудачи. Не стоит слишком много внимания уделять профессиональным проблемам, займитесь тем, что вы любите.

Рак

Финансовые дела могут идти лучше. В делах не все будет гладко – есть угроза испытаний и помех, но можно достичь большого успеха.