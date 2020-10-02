Невеста Светлана в розовом платье с 2 детьми женила на себе Дениса после 3 месяцев знакомства 2 октября 2020 в Бердске

Женщина поняла, он идеал её супруга и сделала предложение: " У него просто не было выбора, ему пришлось жениться на мне", - шутит новоиспеченная жена.

На свадьбу пришли самые родные люди

Как познакомились Светлана и Денис - это большая интрига, которая останется только между влюблёнными. Женщина лишь сказала, что счастье должно быть тихим, поэтому история их знакомства останется только между ними.

Но молодые решили узаконить отношения после 3 месяцев знакомства. Сегодня, 2 октября 2020, Светлана и Денис стали мужем и женой.

Почему Светлана решила сделать предложение, а не ждать как большинство девушек, пока мужчина сам позовет, невеста отвечает так:

- У каждой женщины есть идеал будущего мужа. Встречая на своём пути потенциальных избранников, она думает: " Вот всё в нем хорошо, но можно чуть-чуть бы лучше". Встретив Дениса, я поняла, что в нём нет вот этого чуть-чуть. Он такой, каким я представляла своего супруга.

Денис сразу ответил «да».

- У него просто не было выбора, ему пришлось жениться на мне, - шутит новоиспеченная жена.

Светлана первый раз выходит замуж. Для этого события она выбрала платье на запахе пыльно розового цвета, подобрав к нему лодочки в тон. Волосы у женщины были уложены в пучок, из которого романтично выбивалась прядь. Букет невесты состоял из розовых роз. Прохладная погода не позволила полностью показать элегантное платье, сверху него было надето бежевое пальто. Жених был в темно -синий рубашке, в черных брюках и стеганной куртке.

Поздравить супругов пришли друзья, родные, и их дети от других отношений.

Из-за риска заражения коронавирусной инфекцией, Светлана и Денис решили отметить регистрацию дома в кругу родных.