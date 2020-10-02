Как грузин, готовит хачапури школьник Егор Огнев из Бердска. Мечта - открыть ресторан авторской кухни

Бердчанин готовил себя к карьере военного, но отказался от нее по двум причинам. Решил сделать профессией свое хобби.

После окончания школы Егор Огнев собирается поступать в аграрный институт на технолога общественного питания

Не потеряется в лесу и выживет там в любых условиях 17-летний Егор Огнев из Бердска.

Егор Огнев учится в 11 классе школы №11. Три года он занимается в военно-патриотическом клубе. Недавно на областных состязаниях будущий выпускник получил знак «Летучая мышь». Он один их двух бердских курсантов, которые прошли все испытания без замечаний и штрафов и получили такую награду.

По словам Егора, занятия в военно-патриотическом клубе сделали его физически сильнее, еще больше развили в нем патриотизм. Здесь он научился стрелять. Теперь у него есть своя спортивная винтовка. И он периодически упражняется в стрельбе на даче или в лесу. В прошлом году в соревнованиях по стрельбе Егор занял первое место.

Выпускник говорит, что никогда не заплутает в лесу. Выживет и выберется в любой ситуации.

-У меня очень много практики в лесу. Я на сплавы ездил. В Новосибирске есть школа выживания и там предусмотрены сплавы по Берди. В лесу я с самого детства. И он меня очень привлекает. Отец меня с малых лет брал с собой на рыбалку, любовь к рыбалке привил. Все время в лесу, в палатке. Просто выезжаем в компании. Семьями собираемся. Для меня с папой отдых в лесу сравним с отдыхом на море. Мы с папой если выезжаем в лес, то «обнуляемся», можно так сказать, от всей городской суеты, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Егор Огнев.

Одно из любимых мест Егора — лес за больницей БЭМЗа. Последнее время, с начала самоизоляции, он бывает там очень часто — бегает и тренируется.

Не так давно выпускник мечтал о карьере военного. Но когда он проходил комиссию в военкомате, то его «ласково забрили». К тому же, было давление со стороны родителей.

-Когда мы с мамой ездим в кинотеатр и смотрим какой-либо военный фильм, она сразу начинает «плакать», что я пойду в военный институт, буду военным. И вроде бы как они не запрещают мне, но понятно, что этого не хотят, плюс добавился военкомат. И я оставил это дело и вернулся к своему хобби. Поступать я буду в аграрный институт на технолога общественного питания.

Он умеет готовить все, уверил Егор. С 10 лет начал помогать маме — что-то нарезать. Затем все это переросло в любовь к кухне.

-Начал сам готовить, что-то придумывать, книги и рецепты изучать. Смотрю какие-нибудь кулинарные каналы и все, что я смотрю, может и не буду это готовить, откладывается в голове. И как мне кажется, что мне не дай, я смогу это приготовить. Однажды родители попросили приготовить меня хачапури по-аджарски. Они были в Грузии и пробовали там это блюдо. После того, как его приготовил я, сказали, что это очень похоже с тем, что готовят в Грузии. В Новосибирске они подобного не пробовали. Иногда, когда нечего поесть, открываю холодильник, смотрю, что есть из продуктов. Начинаю «конструировать», что-то добавлять, пробовать. И все получается.

На кухне с мамой Егор проводит примерно одинаковое количество времени. И если родители его просят что-то приготовить, он им не отказывает. Берет продукты и готовит из них вкусные блюда. И делает это с большим удовольствием. Единственное, что ему не нравится, так это мыть посуду.

Примером для Егора служит его тетя. Она живет в Канаде. Всю жизнь училась, стала юристом международного класса. А потом резко переключилась на кулинарию. Получила образование и недавно открыла свой ресторан.

Теперь и у Егора есть мечта — открыть свой авторский ресторан.

-Открыть в Бердске что-то перспективное, чтобы это стрельнуло хотя бы на Россию, чтобы войти в рейтинг поваров, невозможно. Нужен город побольше. Вначале нужно опробовать Новосибирск. Может, быть это будет Санкт-Петербург, мне он очень нравится. Это будет авторский ресторан, возможно он будет сочетать различные кухни мира. Нужно взять самое лучшее и сочетать несочетаемое, добиваясь невероятных вкусовых ощущений.

Вместе с родителями Егору удалось немало попутешествовать по России, был он и за границей.

-В Турции и Болгарии я был маленьким, во Вьетнаме - уже в осознанном возрасте. Азиатские страны привлекают меня своей простотой в кухне, которая на самом деле просто невероятная. Причина вернуться в Азию — это познать ее кулинарию.