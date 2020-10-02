5 самых невнимательных работников и разгильдяев назвали астрологи. Ты тоже среди них?

В зодиакальном кругу, состоящем из 12 знаков, есть пятеро таких, которым сложно сосредоточиться на чем-то одном. Поэтому они, взявшись за несколько задач, так ни одно дело до конца и не доводят.

Во время выполнения работы эти знаки постоянно отвлекаются

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы свою забывчивость объясняют чрезмерной занятостью на протяжении дня. Но их занятость состоит в том, чтобы поболтать с подружками по телефону. С одной закончили разговор – звонит другая. А тут и у самих Близнецов возникла необходимость кому-то позвонить. Да так и день проходит. А тут вдруг вспомнят, что один важный звонок так и не успели сделать. Начинают искать телефон – а он как назло, где-то спрятался. Наконец-то нашелся. Но зато куда-то исчезли ключи от квартиры.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Практичные и ответственные Девы могут сходу дать безошибочную оценку происходящему. При этом представители данного знака Зодиака так глубоко вникают в анализ, что забывают о текущих задачах. Они просто витают в облаках, рисуя в своем воображении картины из виртуального мира, напрочь забывая о реалиях этого мира.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Рожденные под знаком Стрельца люди много думают о будущем и в своих фантазиях планируют следующую яркую идею. Это и является причиной того, почему Стрельцы часто забывают о повседневных вещах. Вспомнив о текущих делах, Стрельцы быстро переключаются от одной идеи к другой. Поэтому они становятся очень невнимательными и рассеянными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Для Водолеев важна постоянная занятость. И как только им в голову приходит новая идея – они забывают о старой, и погружаются в разработку чего-то нового, доселе неизведанного.. Представители данного знака не любители тратить много времени на второстепенные задачи. Тем не менее, эти люди умеют быть как рассеянными, так и очень внимательными, и сконцентрированными на чем-то одном.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это им, романтикам, и настоящим мечтателям, сложно придерживаться ими же намеченный график и ограничивать свой творческий потенциал. Их мысли обычно далеко от реалий будней: большую часть времени Рыбы посвящают своим мечтам, что и становится причиной их невнимательности.

Для Рыб намного интереснее пребывание в виртуальном мире, нежели жить реальной жизнью.

Источник: rsute