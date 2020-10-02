Гороскоп на октябрь 2020 для всех знаков: Невероятная удача у Рыб, время больших перемен у Тельца

Осень уверенно шагает по планете. Вот уже и сентябрю 2020 года мы говорим «прощай». Что ждет каждый знак Зодиака в октябре – рассказали астрологи

В погоне за деньгами и за карьерой Стрельцы дойдут до помешательства

Овен (21 марта — 19 апреля)

Если вы верите в любовь – она придет к Овнам в октябре: красивая и смелая, всепоглощающая любовь будет главенствовать над всеми остальными делами и чувствами. Это произойдет после благоприятного Новолуния 16 числа – самое время для поиска второй половинки с романтическими встречами и началом отношений.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Время больших перемен ожидает в октябре Тельцов. Им удастся победить свои вредные привычки, покинуть зону комфорта, и расширить свой кругозор.

В октябре Тельцам ни в коем случае нельзя бросать начатые дела, сославшись на удачу. Не придет удача сама по себе – для этого нужно приложить максимум усилий, тогда сами звезды благосклонно отнесутся к этому знаку Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Никакой поблажки врагам не должны давать в октябре Близнецы. Им необходимо идти только вперед и выполнять то, на что они настроились раньше. Это прекрасное время для работы, творческих занятий, поиска новых увлечений, продвижения новых идей в бизнесе. В третьей декаде месяца Близнецы совершат несколько дорогих покупок, которые они планировали ранее.

Рак (22 июня — 22 июля)

Начиная со второй половины октября, Ракам придется заняться финансовой стороной жизни. Притягивать больше денежной удачи помогут пять лучших магнитов. Очень важно будет собраться, закончить все старые дела и приступать к новым.

Лев

Львы должны очень осторожно вести свои отношения с людьми. В октябре есть вероятность того, что этот знак Зодиака, как магнитом, будет привлекать к себе токсичные личности.

Старайтесь окружать себя только добрыми и честными людьми.

Кроме этого, начиная с 14 октября у Льва могут начаться проблемы финансового плана. Астрологи настоятельно рекомендуют не покупать дорогих товаров вплоть до 27 числа включительно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам астрологи также дают ценную рекомендацию: доверять своей интуиции больше, чем советам окружающих людей.

Вплоть до начала второй декады октября, Девам рекомендовано как можно чаще обращаться к шестому чувству и проявлять побольше самостоятельности.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для Весов благоприятным будет весь октябрь будет очень благоприятным. У них появятся новые друзья и новые увлечения. Октябрь может стать для Весов путеводителем в светлое, успешное и денежное будущее. Нужно всего лишь набраться терпения, и обрести веру в себя.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам рекомендовано в октябре никого не критиковать и не воспринимать больно критику со стороны. Оставаясь собранными и спокойными, Скорпионы тем самым сделают удачу постоянным гостем в своем доме.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В погоне за деньгами и за карьерой Стрельцы дойдут до помешательства. Но в октябре им надо остановиться, и уделить внимание своей личной жизни. Не исключено, что во второй половине месяца в жизни Стрельцов встретится тот единственный человек, с которым доведется идти по жизни рядом до конца.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги по природе трудоголики. Трудовой процесс помогает им абстрагироваться от проблем и всех негативных мыслей. Поскольку в октябре у Козерога серьезных проблем не намечается — можно немного отдохнуть и набраться сил для новых дел.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям, состоящим в браке, октябрь станет самым успешным для осуществления намеченных на 2020 год планов. А вот одиноким Водолеям астрологи пророчат не очень хороший поворот дел. Чтобы сгладить острые углы, астрологи настоятельно рекомендуют им пользоваться талисманами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Невероятную удачу готовят звезды для этого знака Зодиака. Силы небесные повысят их энергетику до максимума. И все усилия, которые направят Рыбы на исполнение своих творческих замыслов – будут воплощены в жизнь.

Источник: rsute