Самое мощное и опасное полнолуние 2 октября 2020 года: Каким знакам зодиака следует проявить особую осторожность

В этот день категорически нельзя ничего начинать.

2 октября произойдет самое опасное и мощное полнолуние 2020 года

2 октября произойдет самое опасное и мощное полнолуние 2020 года. Как говорят астрологи, это связано с тем, что Луна будет находиться в огненном знаке Овна.

В этот день категорически нельзя ничего начинать. Нужно побыстрее закончить незавершенные дела, чтобы избежать разочарования и неприятных последствий. Не нужно раскидываться деньгами, делать дорогие покупки, а также нельзя давать деньги взаймы.

Не стоит заострять внимание на мелких неурядицах и обидах и заниматься самокритикой. Это до добра не приведет, предупреждают астрологи.

Наиболее опасным полнолуние 2 октября будет для Водолея, Тельца и Близнецов. Водолею нужно быть разборчивее в контактах. Иначе они могут стать жертвой своей же халатности. Тельцам не стоит резко менять личные планы, все равно ничего не выйдет. Близнецам лучше отложить все дела на другой день, чтобы серьезно не заболеть.

Кстати, в октябре нас ждет еще одно полнолуние. Это событие крайне редкое, встречающееся раз в несколько лет. Произойдет оно 31 октября. В этот день большинство людей будут вести себя эгоистично и жестоко по отношению к другим, из-за чего могут возникнуть конфликты.

Астрологи призывают людей быть внимательными и осторожными.

Источник: izvmor.ru