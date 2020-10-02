02.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Гороскопы / Общество

Самое мощное и опасное полнолуние 2 октября 2020 года: Каким знакам зодиака следует проявить особую осторожность

12:20 02.10.2020 Фото: pixnio.com
1

В этот день категорически нельзя ничего начинать.

% name% title
2 октября произойдет самое опасное и мощное полнолуние 2020 года

2 октября произойдет самое опасное и мощное полнолуние 2020 года. Как говорят астрологи, это связано с тем, что Луна будет находиться в огненном знаке Овна.

В этот день категорически нельзя ничего начинать. Нужно побыстрее закончить незавершенные дела, чтобы избежать разочарования и неприятных последствий. Не нужно раскидываться деньгами, делать дорогие покупки, а также нельзя давать деньги взаймы.

Не стоит заострять внимание на мелких неурядицах и обидах и заниматься самокритикой. Это до добра не приведет, предупреждают астрологи.

Наиболее опасным полнолуние 2 октября будет для Водолея, Тельца и Близнецов. Водолею нужно быть разборчивее в контактах. Иначе они могут стать жертвой своей же халатности. Тельцам не стоит резко менять личные планы, все равно ничего не выйдет. Близнецам лучше отложить все дела на другой день, чтобы серьезно не заболеть.

Кстати, в октябре нас ждет еще одно полнолуние. Это событие крайне редкое, встречающееся раз в несколько лет. Произойдет оно 31 октября. В этот день большинство людей будут вести себя эгоистично и жестоко по отношению к другим, из-за чего могут возникнуть конфликты.

Астрологи призывают людей быть внимательными и осторожными.

Источник: izvmor.ru

2 октября астрология знаки зодиака новолуние полнолуние полнолуние в октябре
Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Прислушаетесь у советам?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сторож и оружие: сторожа с судимостью устроили охранять школу
12:45 02-10-2020
Сторож и оружие: сторожа с судимостью устроили охранять школу
Прогноз на октябрь 2020 года от астролога Анжелы Перл
12:44 02-10-2020
Прогноз на октябрь 2020 года от астролога Анжелы Перл
Обряд на деньги на две Полных Луны 2 и 31 октября 2020 года: Как нужно использовать "голубой" коридор между 2 полнолуний
12:37 02-10-2020
Обряд на деньги на две Полных Луны 2 и 31 октября 2020 года: Как нужно использовать
7 признаков старой души у человека
12:33 02-10-2020
7 признаков старой души у человека
День стоматолога: История и дата праздника в 2021 году
12:31 02-10-2020
День стоматолога: История и дата праздника в 2021 году
БердскКак грузин, готовит хачапури школьник Егор Огнев из Бердска. Мечта - открыть ресторан авторской кухни
12:30 02-10-2020
Как грузин, готовит хачапури школьник Егор Огнев из Бердска. Мечта - открыть ресторан авторской кухни
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом
12:28 02-10-2020
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом
Какой сегодня церковный праздник и кого нужно почтить 2 октября 2020 года?
12:24 02-10-2020
Какой сегодня церковный праздник и кого нужно почтить 2 октября 2020 года?
Самое мощное и опасное полнолуние 2 октября 2020 года: Каким знакам зодиака следует проявить особую осторожность
12:20 02-10-2020
Самое мощное и опасное полнолуние 2 октября 2020 года: Каким знакам зодиака следует проявить особую осторожность
БердскА ты почему без маски: "отрицающих" ношение масок ловят по автобусам в Бердске и Новосибирской области. Много поймали?
12:15 02-10-2020
А ты почему без маски: