Какой сегодня церковный праздник? Что ни в коем случае нельзя делать 2 октября 2020 года

2 октября обязательно нужно помириться со всеми, с кем вы поссорились, и попросить прощения.

Есть поверье, что наибольшее везение принесет угощение медом бездомного

2 октября в народе называют Трофимовские вечерки. Название пошло от имени мученика Трофима, память которого почитается в этот день. В Трофимов день категорически нельзя обижать близких. Наоборот нужно помириться со всеми, с кем вы поссорились, и попросить прощения.

Нельзя нарушать главное правило и обязательно угостить медом другого человека. И чем больше людей порадуете, тем больше счастья будет у вас в жизни весь последующий год. А если никого не угостите, то на протяжении всего года в вашей жизни будут только неудачи.

Есть поверье, что наибольшее везение принесет угощение медом бездомного.

Источник: izvmor.ru