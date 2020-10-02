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Какой сегодня церковный праздник? Что ни в коем случае нельзя делать 2 октября 2020 года

08:42 02.10.2020 Фото: pixabay.com
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2 октября обязательно нужно помириться со всеми, с кем вы поссорились, и попросить прощения.

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Есть поверье, что наибольшее везение принесет угощение медом бездомного

2 октября в народе называют Трофимовские вечерки. Название пошло от имени мученика Трофима, память которого почитается в этот день. В Трофимов день категорически нельзя обижать близких. Наоборот нужно помириться со всеми, с кем вы поссорились, и попросить прощения.

Нельзя нарушать главное правило и обязательно угостить медом другого человека. И чем больше людей порадуете, тем больше счастья будет у вас в жизни весь последующий год. А если никого не угостите, то на протяжении всего года в вашей жизни будут только неудачи.

Есть поверье, что наибольшее везение принесет угощение медом бездомного.

Источник: izvmor.ru

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