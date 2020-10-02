Что можно делать и что нельзя в сильнейшее полнолуние 2020 года 2 октября 2020 года

С осторожностью относитесь к новым людям и возможностям, которые будут стучаться в вашу жизнь 2 октября.

Полнолуние в Овне — непростое астрологическое событие с довольно тяжелой, даже разрушительной энергетикой

В полнолуние происходит огромный выброс энергии, и эту энергию можно потратить как на хорошее дело, так и на плохое. В выигрыше 2 октября окажутся те люди, которые учтут все риски и прислушаются к рекомендациям астрологов.

Полнолуние в Овне — непростое астрологическое событие с довольно тяжелой, даже разрушительной энергетикой. Важные дела в такой день лучше не затевать: любое начинание может обернуться затяжными проблемами. Энергию огненного Полнолуния лучше посвятить ревизии своих планов, знаний и источников. Формировать будущее лучше всего через составление предварительных планов и подсказок астрологов.

Что нужно сделать 2 октября

1. Заняться созидательной деятельностью. Лунный Овен принесет нам приподнятое настроение. Появится возможность решить многие насущные вопросы, которые давно ждали своего часа. Ранее неразрешимые проблемы уйдут в историю, главное — искать вокруг хорошее. Направьте внимание на положительные аспекты жизни и выявите оптимальные решения для создания личного будущего.

2. Поработать над собой, поразмышлять о жизни. Овен — слишком импульсивный Знак, поэтому самым главным 2 октября будет обуздать свою импульсивность и торопливость. Духовные практики помогут собраться и переосмыслить свою жизнь, и тогда любые начинания следующего месяца обернутся успехом.

3. Спланировать будущее. Лунный Овен заставит нас в октябре приняться за дела, от которых мы бегали долгое время. Кроме того, он спровоцирует довольно жесткие условия, в которых придется очень быстро принимать решения. В общем, список дел будет не лишним.

4. Настроить внутреннюю громкость. Влияние Полнолуния в Овне пробуждает интуицию и внутреннюю мудрость. Эти качества важно усилить, чтобы провести день в спокойствии. Будет немало моментов, когда захочется воспротивиться и немного побунтовать, но интуиция быстро поможет понять, что сегодня это не только бесполезно, но и опасно.

5. Взять на вооружение позитивное мышление. 2 октября лучше не принимать ничего близко к сердцу. Чем легче мы будем относиться к происходящему, тем проще получится провести этот день.

Опасности и риски в Полнолуние: что лучше не делать

1. Принимать спонтанные решения. В Полнолуние нужно быть очень бдительными: это время расцвета провокаторов, авантюристов и энергетических вампиров. С осторожностью относитесь к новым людям и возможностям, которые будут стучаться в вашу жизнь 2 октября.

2. Подключаться к потоку негатива. Многих будет сильно штормить от тоски до раздражения. Астрологи советуют не раскачивать это состояние вещами, которые стимулируют негатив: громкой музыкой, алкоголем, конфликтами. Это время для того, чтобы больше узнать себя, подумать или поучиться медитации.

3. Впадать в уныние. В Полнолуние многим может показаться, что они в тупике. Но на самом деле, этот непростой день будет намекать на альтернативные решения. Если сохранять ровный внутренний настрой, то можно нащупать отличный выход из лабиринта проблем.

4. Провоцировать конфликты, вести себя грубо и заносчиво по отношению к окружающим. Для всех людей Полнолуние в Овне — время большой эмоциональной перезагрузки. Могут перестать устраивать отношения с близкими, начать раздражать коллеги, наружу выйдут многочисленные претензии к миру и жизни. И все это будет знаком, что пора отдохнуть. Отключите телефон и немного заземлитесь.

5. Начинать новое. Чем обернется то или иное начинание, предсказать невозможно. Полная Луна в Овне обратит сверхсильный негативный потенциал на все события. Изменятся правила и порядки, поэтому, прежде чем что-то начинать, нужно тщательно подготовиться. Импульсивное поведение обессилит, а отрицательный заряд вернется сторицей.

Полнолуние пройдет под управлением Овна. Этот Знак предупреждает нас: впереди неизвестность, но необходимо верить в себя, следовать намеченному пути, прислушиваться к голосу своего сердца и не вмешиваться в ход событий, пока не будете к этому морально готовы. Тот, кто проведет день согласно астрологической инструкции от редакции, обязательно приспособится к новым правилам игры.

Источник: dailyhoro.ru