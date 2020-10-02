3 способа привлечь богатство в два "голубых" полнолуния 2 октября и 31 октября 2020 года

В этот день есть возможность не только полюбоваться ночным светилом, но и привлечь в свою жизнь богатство и благополучие

Каждое Полнолуние обладает особой энергетикой. В этот день есть возможность не только полюбоваться ночным светилом, но и привлечь в свою жизнь богатство и благополучие.

Денежная магия в Полнолуние становится особенно эффективной благодаря особым энергетическим потокам, исходящим от ночного светила. С помощью веры в собственные силы, энергии полной Луны и проверенных ритуалов каждый сможет привлечь в жизнь финансовую удачу.

Привлечение денежного изобилия во сне

Не каждый ритуал требует бессонной ночи и особых манипуляций. Есть способ, который действует благодаря силе ваших мыслей. Этот обряд лучше всего работает при полной Луне. В ночь Полнолуния вам необходимо положить в кошелек несколько небольших купюр и заполнить отсек для мелочи монетами. Деньги необходимо класть по одной, приговаривая:

«Свое богатство храню надежно, бережно с ним обращаюсь. Звоном монет и шелестом купюр денежные потоки открываю, к себе богатство и процветание привлекаю».

Кошелек нужно положить под подушку и перед сном думать о том, как вы разбогатеете, для каких покупок вам нужны эти средства. Если вам приснятся деньги, значит, магия начала работать и ритуал выполнен правильно. Вам остается внимательно следить за обстоятельствами и не упускать возможности заработать средства, о которых вы мечтаете. Также увеличивается вероятность выиграть в лотерею или найти финансы буквально под ногами.

Денежный ритуал в Полнолуние

Заговор нужно читать на открытом воздухе, глядя на Луну или, если небо в тучах, в то место, где она скрывается за облаками. Для этого можно выйти на улицу, выглянуть в окно или пройти на балкон. Окна в доме желательно открыть только с той стороны, где находится ночное светило. Так вы откроете вход энергии, но не выпустите ее из дома, исключив сквозняки. Слова ритуала:

«Выйду в ночь, попрошу Луну мне помочь. Избавляю себя и свою семью от долгов и неудачи, привлекаю богатство и изобилие. С лунной энергией рука об руку иду, счастье ищу. Дом открыт для новой жизни, для жизни безбедной, для везения. В нем нет места для безделья. Моя вера крепка, слово верно. Как хочу, так и будет».

По возвращению домой оставьте монетку на земле, чтобы финансовые потоки не прошли мимо вашего дома.

Привлечение денежного изобилия в Полнолуние

Привлечь финансовое благополучие можно с помощью воды. Желательно в ночь Полнолуния находиться у природного водоема, но если такового нет, то подойдет широкий таз с чистой водой, поставленный на подоконник. Возьмите несколько желтых и серебряных по цвету монет и проговорите слова заговора:

«Энергия Луны и воды в природе связаны. Обе дают жизнь и рост. Деревья водой питаются, энергетикой Луны насыщаются, в полях травы и цветы поднимаются. Я свою долю возьму, к себе богатство привлеку, а на откуп монеты оставляю, их перемножения у себя в кошельке пожелаю. Монету за монетой в водоем бросаю, себе счастье и достаток добываю».

Бросьте монеты в воду. Если это открытый водоем, уходите, не оглядываясь, и не разговаривайте до самого дома. Если обряд проведен в домашних условиях, емкость с водой нужно оставить на окне до утра, а затем поливать ей денежное дерево или выплеснуть под любое растение, находящееся возле дома. Монеты из таза положите в кошелек и не тратьте до следующего Полнолуния.

Существует масса обрядов в Полнолуние, с помощью которых вы сможете добиться желаемого. Помните, что ритуалы следует проводить в одиночестве и без спешки. А чтобы не спугнуть денежную удачу, перед обрядами примите ванну с морской солью. Она очистит вас от негатива и улучшит притяжение лунной энергетики.

Источник: dailyhoro.ru