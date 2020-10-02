День стоматолога: История и дата праздника в 2021 году

В России отмечается много профессиональных праздников. Специалистам, занятым в сфере медицины, повезло больше остальных. Кроме того, что отмечается день медицинского работника, сотрудники всех специальностей отмечают свой профессиональный праздник. Дантистов ежегодно чествуют три раза: в день медицинского работника, в день стоматолога и в день зубного врача.
Когда стоматологи отмечают профессиональный праздник
Стоматологи России отмечают профессиональный праздник 9 февраля. В 2021 году это будет вторник. День не является официальным нерабочим или праздничным.
Поздравляют всех медицинских работников, занятых в этой сфере, студентов и преподавателей специализированных стоматологических учебных заведений и факультетов. В России день стоматолога празднуют с 2001 года. Это международный праздник.
Наряду с днем стоматолога в России и во всем мире празднуют день зубного врача. Его отмечают 6 марта. День не является официальным выходным или праздничным.
В 2021 году профессиональный праздник зубных врачей выпадет на субботу. Несмотря на схожесть профессий стоматолога и зубного врача, между ними существует разница.
Чем отличается стоматолог от зубного врача
За долгие годы развития стоматологического направления в медицине требования к специалистам становились более строгими. Сама специальность стоматолог разделилась на узкие направления, которые отличают докторов по двум критериям:
по уровню образования;
по квалификации.
В результате стоматологическая дисциплина разделилась на две большие подгруппы.
Врач стоматолог – специалист, окончивший высшее профильное учебное заведение, получивший диплом по специальности, проработавший 1 год в интернатуре. Стоматолог – старший специалист. Наделен широкими полномочиями в лечении, протезировании, удалении зубов.
Изучает строение всего организма, взаимодействие всех систем и органов. Имеет большой опыт, базу знаний. Проводит комплексное обследование и лечение пациентов с учетом общего анамнеза. Стоматологи могут выбирать специализацию:
ортодонт;
терапевт;
хирург;
детский стоматолог.
Зубной врач – специалист, окончивший среднее профильное медицинское учреждение. Зубной врач – младший специалист. Имеет право лечить твердые ткани зубов. Не может оказывать помощь больным с острой болью, удалять зубы. Зубной врач не может быть дежурным врачом. Имеет право:
проводить осмотр и составлять анамнез;
лечить десны;
устанавливать или менять пломбы;
давать инструкции по гигиене полости рта и зубов.
Из истории праздника
Самые известные упоминания о профессии стоматолог насчитывают 7 тысяч лет. Археологами были обнаружены останки людей, живших на территории нынешнего Пакистана, у которых в зубах имелись отверстия, напоминающие колодцы для пломб.
День стоматолога
День 9 февраля признан профессиональным праздником стоматологов неслучайно. В 249 году на территории Египта жила Аполло́ния Александрийская. Ее считают христианской великомученицей. Дивная старушка-девственница ради веры в Иисуса Христа отказалась от земной жизни, добровольно шагнув в костер, который приготовили для ее казни инквизиторы.
Перед этим женщина подверглась жестоким пыткам. Ей выбили все зубы, сломали челюсти. В 300 году Аполлония Александрийская была канонизирована. Ее считают покровительницей стоматологов всего мира. На всех изображениях святая представлена с зубами и стоматологическими инструментами.
День зубного врача
В начале истории праздника его отмечали только в США. В этой стране 6 марта 1790 года доктор Джон Гринвуд запатентовал бормашину с ножным приводом. Безусловно, изобретение было далеко от современного стоматологического оборудования, и напоминало, скорее, прялку, нежели серьезную бормашину. Но для XVIII века это было большое достижение, позволявшее частично автоматизировать работу доктора.
В результате день был объявлен профессиональным праздником зубных врачей. Постепенно традиция вышла за территорию США. Теперь 6 марта — международный день зубного врача.
Как празднуют
В канун праздников проводятся конференции, семинары по повышению квалификации. На этих мероприятиях специалисты разного уровня делятся мнениями, опытом, изучают новые разработки в области стоматологии. Предлагают свои проекты, которые помогут облегчить работу врачей и сделать лечение зубов, ротовой полости, протезирование более качественным, безопасным, комфортным для пациентов.
В дни стоматолога и зубного врача во всем мире специалистами проводятся бесплатные семинары, устраиваются открытые встречи для населения. Обсуждаются современные технологии обследования ротовой полости и зубов, новейшие методы лечения стоматологических заболеваний, протезирования. Доктора дают актуальные рекомендации по профилактике и лечению зубов и ротовой полости.
Наиболее отличившихся специалистов награждают почетными дипломами, ценными подарками. Руководители клиник, больниц выдают работникам премии. На мероприятиях федерального уровня присваивают звания.
По традиции на радиостанциях и в эфире телевизионных каналов выступают врачи-дантисты с лекциями, отвечают на вопросы журналистов. В узком кругу стоматологи и зубные врачи устраивают корпоративные мероприятия, на которых поздравляют друг друга, дарят подарки.
Источник: kleo.ru