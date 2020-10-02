День стоматолога: История и дата праздника в 2021 году

В дни стоматолога и зубного врача во всем мире специалистами проводятся бесплатные семинары, устраиваются открытые встречи для населения.

Дантистов ежегодно чествуют три раза: в день медицинского работника, в день стоматолога и в день зубного врача

В России отмечается много профессиональных праздников. Специалистам, занятым в сфере медицины, повезло больше остальных. Кроме того, что отмечается день медицинского работника, сотрудники всех специальностей отмечают свой профессиональный праздник. Дантистов ежегодно чествуют три раза: в день медицинского работника, в день стоматолога и в день зубного врача.

Когда стоматологи отмечают профессиональный праздник

Стоматологи России отмечают профессиональный праздник 9 февраля. В 2021 году это будет вторник. День не является официальным нерабочим или праздничным.

Поздравляют всех медицинских работников, занятых в этой сфере, студентов и преподавателей специализированных стоматологических учебных заведений и факультетов. В России день стоматолога празднуют с 2001 года. Это международный праздник.

Наряду с днем стоматолога в России и во всем мире празднуют день зубного врача. Его отмечают 6 марта. День не является официальным выходным или праздничным.

В 2021 году профессиональный праздник зубных врачей выпадет на субботу. Несмотря на схожесть профессий стоматолога и зубного врача, между ними существует разница.

Чем отличается стоматолог от зубного врача

За долгие годы развития стоматологического направления в медицине требования к специалистам становились более строгими. Сама специальность стоматолог разделилась на узкие направления, которые отличают докторов по двум критериям:

по уровню образования;

по квалификации.

В результате стоматологическая дисциплина разделилась на две большие подгруппы.

Врач стоматолог – специалист, окончивший высшее профильное учебное заведение, получивший диплом по специальности, проработавший 1 год в интернатуре. Стоматолог – старший специалист. Наделен широкими полномочиями в лечении, протезировании, удалении зубов.

Изучает строение всего организма, взаимодействие всех систем и органов. Имеет большой опыт, базу знаний. Проводит комплексное обследование и лечение пациентов с учетом общего анамнеза. Стоматологи могут выбирать специализацию:

ортодонт;

терапевт;

хирург;

детский стоматолог.

Зубной врач – специалист, окончивший среднее профильное медицинское учреждение. Зубной врач – младший специалист. Имеет право лечить твердые ткани зубов. Не может оказывать помощь больным с острой болью, удалять зубы. Зубной врач не может быть дежурным врачом. Имеет право:

проводить осмотр и составлять анамнез;



давать оценку состояния полости рта и зубов;лечить десны;устанавливать или менять пломбы;давать инструкции по гигиене полости рта и зубов.

Из истории праздника

Самые известные упоминания о профессии стоматолог насчитывают 7 тысяч лет. Археологами были обнаружены останки людей, живших на территории нынешнего Пакистана, у которых в зубах имелись отверстия, напоминающие колодцы для пломб.

День стоматолога

День 9 февраля признан профессиональным праздником стоматологов неслучайно. В 249 году на территории Египта жила Аполло́ния Александрийская. Ее считают христианской великомученицей. Дивная старушка-девственница ради веры в Иисуса Христа отказалась от земной жизни, добровольно шагнув в костер, который приготовили для ее казни инквизиторы.

Перед этим женщина подверглась жестоким пыткам. Ей выбили все зубы, сломали челюсти. В 300 году Аполлония Александрийская была канонизирована. Ее считают покровительницей стоматологов всего мира. На всех изображениях святая представлена с зубами и стоматологическими инструментами.

День зубного врача

В начале истории праздника его отмечали только в США. В этой стране 6 марта 1790 года доктор Джон Гринвуд запатентовал бормашину с ножным приводом. Безусловно, изобретение было далеко от современного стоматологического оборудования, и напоминало, скорее, прялку, нежели серьезную бормашину. Но для XVIII века это было большое достижение, позволявшее частично автоматизировать работу доктора.

В результате день был объявлен профессиональным праздником зубных врачей. Постепенно традиция вышла за территорию США. Теперь 6 марта — международный день зубного врача.

Как празднуют

В канун праздников проводятся конференции, семинары по повышению квалификации. На этих мероприятиях специалисты разного уровня делятся мнениями, опытом, изучают новые разработки в области стоматологии. Предлагают свои проекты, которые помогут облегчить работу врачей и сделать лечение зубов, ротовой полости, протезирование более качественным, безопасным, комфортным для пациентов.

В дни стоматолога и зубного врача во всем мире специалистами проводятся бесплатные семинары, устраиваются открытые встречи для населения. Обсуждаются современные технологии обследования ротовой полости и зубов, новейшие методы лечения стоматологических заболеваний, протезирования. Доктора дают актуальные рекомендации по профилактике и лечению зубов и ротовой полости.

Наиболее отличившихся специалистов награждают почетными дипломами, ценными подарками. Руководители клиник, больниц выдают работникам премии. На мероприятиях федерального уровня присваивают звания.

По традиции на радиостанциях и в эфире телевизионных каналов выступают врачи-дантисты с лекциями, отвечают на вопросы журналистов. В узком кругу стоматологи и зубные врачи устраивают корпоративные мероприятия, на которых поздравляют друг друга, дарят подарки.

Источник: kleo.ru