Чувственные поздравления в день ангела Алексея 2 октября 2020 года

Алексеи всегда выполняют ту или иную работу, и выполняют старательно даже самую нудную работу. Поэтому Лёша и добивается всегда успеха, за какую бы работу он не взялся.

Именины Алексея

Значение имени Алексей: «божий человек» (старослав), «оберегающий» (древнегреч)

Имя Алексей защищает своего владельца от различных неприятностей и передряг. Большой отпечаток на всю его жизнь накладывает его детство, семья в которой он жил. С ним всегда приятно вести беседу, потому, что он умеет слушать и знает, когда нужно что-нибудь посоветовать. Более того, Алексей искренне переживает за других людей и старается оказать им помощь в любой ситуации, отзывчив. Он предпочитает доказывать свои слова поступками.

Алексеи всегда выполняют ту или иную работу, и выполняют старательно даже самую нудную работу. Поэтому Лёша и добивается всегда успеха, за какую бы работу он не взялся.

Алексея по праву можно назвать индивидуальностью, которая всегда имеет собственное мнение. Вместе с тем Алексеи являются творческими людьми. Больших успехов добиваются в творческой работе.

Алексей хороший семьянин, он практически во всем уступает жене, поэтому и ссоры практически отсутствуют. Правда, если дело серьезное он всегда выскажет свое мнение и будет отстаивать его до конца. Тщательно выбирают себе жен, последние должны быть очень аккуратными и опрятными. В противном случае, у них нет шансов.

Уменьшительно-ласкательные формы имени Алексей: Алёша, Лёша, Лёшечка, Лёха, Алёшенька, Алекс.

Именины: 17 февраля, 25 февраля, 28 февраля, 8 марта, 22 марта, 28 марта, 30 марта, 5 апреля, 4 мая, 7 мая, 2 июня, 5 июня, 22 июня, 23 июня, 6 июля, 17 июля, 4 августа, 20 августа, 22 августа, 25 августа, 26 августа, 27 августа, 30 августа, 4 сентября, 12 сентября, 16 сентября, 22 сентября, 25 сентября, 1 октября, 2 октября, 4 октября, 11 октября, 13 октября, 18 октября, 29 октября, 3 ноября, 6 ноября, 11 ноября, 13 ноября, 20 ноября, 22 ноября, 23 ноября, 27 ноября, 3 декабря, 5 декабря, 6 декабря, 10 декабря, 11 декабря, 17 декабря, 23 декабря

Поздравления.

Поздравляем, Алексей.

Не печалься, не болей.

В жизни будет всё путем,



Только сделай ход конем.

Пусть решаются задачи,

Пусть сопутствует удача,

Никогда не падай духом,

Ни пера тебе ни пуха.

Не теряйся без причин,

Выбирайся из пучин.

Ведь мужчина ты, боец,



Будь по жизни молодец.

Имя верно тебе дали,

Алексеем ведь назвали.

На работе и в семье

Доверяют все тебе.

Добр, спокоен и уверен.

И как друг давно проверен.

Защитишь, поможешь всем,



Нет у нас с тобой проблем.

От души мы поздравляем,

Счастья и любви желаем.

Пусть вокруг будут друзья

И счастливая семья.

Алеша, пускай в твоей жизни все будет так, как ты задумал! Желаю никогда не останавливаться на достигнутом, а шагать только вперед! Живи роскошно, счастливо и наслаждайся каждым мигом! Желаю ярких улыбок, искренней любви и стального здоровья!

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Алексей, тебе удачи,



И еще в придачу счастья,Много-много лишь добра,И душевного тепла!

Покоряй свои все цели,

Исполняй скорей мечты,

Побеждай и покоряй ты,

Будь упрямым лишь в пути!

Пусть удача не забудет,



Все дела успешны будут,Пусть сияет над тобой,Ангел яркою звездой!

Алексей, тебе желаю

Счастья без конца, без края,

Замечательных друзей,

Быть всех в мире веселей!

На успех свой курс держать,



Целей чётко достигать,Быть безоблачно счастливымИ, конечно же, любимым!

Поздравляю, Алексей!

В самый радостный из дней

Пожелания принимай

И бокалы наполняй.

Чтобы был ты, Алексей,



Генератором идей.Свежих, новых, креативныхИ с итогом позитивным.

Воплощал чтоб в жизнь мечту,

Был по жизни на плаву.

Чтобы плыл всегда вперед —

К берегам, где счастье ждет.

Я желаю тебе счастья,



Верных, преданных друзей,Чувств глубоких, настоящих,Поздравляю, Алексей!

Сложится пускай карьера,

Пусть побед настигнет шквал,

Я желаю в праздник этот,

Чтобы ты не унывал.

Чтобы цели себе ставил,



Не сворачивал с пути,Верил, что большие взлетыЖдут тебя лишь впереди.

Поздравляю от души тебя, Алешка,

Пускай душа от радости поет,

И светит солнце яркое в окошко,

Улыбка на лице пускай живет!

Желаю, чтоб все планы удавались,



Чтоб шли успешно все твои дела,Желания заветные сбывались,И жизнь всегда счастливою была!

Тебя я поздравляю, Алексей,

Желаю счастья, море позитива,

Самых надежных, искренних друзей,

И чтоб жилось роскошно и красиво.

Всегда успешным и везучим быть,



Весельем заряжать все окруженье,Ни под каким предлогом не грустить,Всегда ходить в отличном настроеньи!

Спешу тебя поздравить, Алексей,

Желаю только мира и добра!

Мечты пусть все сбываются скорей,

Пусть будет жизнь прекрасней, чем вчера!

Желаю море радостных мгновений,



Здоровья, много денег, сто друзей,В карьере тебе новых достижений,И просто миллион удачных дней!

Алексея с днем рожденья

От души я поздравляю!

И удачи, и везенья

Я во всех делах желаю.

Пусть всегда найдется место



Для чудес и вдохновенья.Счастье будет с тобой вместе.Леха, Леша — С днем рожденья!

Источник: pozdravok.ru