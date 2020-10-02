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Почему не включили Лукашенко в санкционный список ЕС, объяснил Макрон

08:30 02.10.2020 Фото: pixabay
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Мы выступаем за инклюзивный диалог по Белоруссии, поддерживаем ОБСЕ, которая может сыграть значительную роль для поиска более конструктивного подхода, - заявил глава Евросовета.

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Евросоюз согласовал санкции против белорусских властей

Евросоюз имплементирует санкции по ситуации в Белоруссии, в черном списке окажутся примерно 40 лиц, лидер страны Александр Лукашенко в него не попадет, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Завтра по письменной процедуре мы имплементируем санкции по Беларуси. Вы знаете, что то, что на столе - это список из примерно 40 лиц", - сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня саммита глав государств ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил решение не вводить санкции против Лукашенко тем, что это бы означало "отказ от диалога". "Важно его (Лукашенко - ред.) вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум. В противном случае, в будущем Лукашенко может быть включен в санкционный список", - добавил он.

Шарль Мишель в свою очередь отметил, что хотя Лукашенко пока не вошел в санкционный список, ЕС будет "следить за ситуацией". "Мы выступаем за инклюзивный диалог по Белоруссии, поддерживаем ОБСЕ, которая может сыграть значительную роль для поиска более конструктивного подхода", - заявил глава Евросовета.

Ранее ввести ограничения не давал Кипр из-за своей позиции по действиям Турции в Средиземноморье. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на свои источники, кипрские власти пересмотрели свою позицию после того, как участники саммита согласились принять в адрес Анкары жесткую резолюцию с угрозами санкций.
Во вторник санкции в отношении белорусского лидера, его сына Виктора и еще девяти чиновников ввели Канада и Великобритания. В заявлении утверждалось, что "режим Александра Лукашенко несет ответственность за целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и населения Белоруссии в свете сфальсифицированных выборов".
Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что пакет ограничений в отношении Минска практически подготовили США.

Протесты в Белоруссии

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
Источник: РИА

ес лукашенко макрон санкции
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