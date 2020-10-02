Строгие запреты на медовые Трофимовы вечерки 2 октября 2020 года. Традиции и приметы дня

В эти дни утром на голодный желудок нужно съедать по чайной ложке мёда, запив теплой водой

Праздник Трофима и Зосима 2 октября проводят, придерживаясь традиций, обрядов и запретов. А приметы подсказывают, какой погоды следует ждать. Традиционно в этот день пробовали мед, и со 2 октября подготавливали улья к зимовке. К меду в старину относились, как к Божественному дару. Его не только употребляли в пищу, но и использовали для лечения различных недугов.

Какие традиции и обычаи были обязательными

В народе 2 октября принято отмечать праздник Трофима и Зосима или Пчелиную Девятину. А согласно церковному календарю в этот день вспоминают святых Трофима Синадского и Зосима Киликийского.

В народе 2 октября было принято проводить обряды и придерживаться традиций, которые были направлены на поддержание крепкого здоровья в семье и счастья. Традиционно на праздничном столе были пироги с медом и медовое печень. Также ставили блюдца с медом на стол. Каждый из членов семьи должен был попробовать все угощения и сдобрить их щедро медом. Считалось, что это придавало крепость здоровью и силу в работе.

Существовал такой обряд. Проснувшись, натощак съедали ложку меда, запивая ее водой. Важно было проговорить молитву «Отче наш». Считалось, что проведение такого обряда может избавить не только от усталости, но и защитить от различных недугов. Существовал и другой обряд. Его проводили ранним утром и проходили босиком по росе. Считалось, что это могло защитить от лютых морозов зимой.

Запреты 2 октября, которых в старину боялись ослушаться

В старину наши предки пытались всегда соблюдать установленные запреты на любые церковные праздники. Вероятно, ими управлял страх, что если сделать что-то не по правилам, то непременно настигнет кара.

На Трофима и Зосима были и свои запреты

В этот день категорически запрещены ссоры и употребление неприятных и матерных слов, проявлять ненависть и обиду, жаловаться на жизнь. Весь негатив, проявленный 2 октября, мог обернуться против этого человека и привлечь в его жизнь большие неприятности. Да и примириться поссорившимся на Трофима и Зосима будет сложно в дальнейшем. В этот день любые водоемы старались обходить стороной. Не принято было ходить и на рыбалку. Любого человека, находящегося рядом с водоемом водные духи могли заманить и утащить на дно. Категорически запрещено на Трофима и Зосима убираться в доме. Особенно не разрешалось мести. Так можно было вымести из дома удачу, радость и счастье. Плохой приметой считалось целый день просидеть дома. Особенно это касалось молодых незамужних девушек и холостых парней. Они могли так прозевать свою любовь и остаться в одиночестве.

Приметы на 2 октября, к которым особо присматриваются в этот день

Приметы этого дня помогают узнать не только, как может измениться погода в ближайшее время, но и какого урожая следует ждать в следующем году:

по погоде 2 октября гадали, какая будет осень. Если на Трофима и Зосима тепло, но туманно, то следует ждать благоприятной осени;

стоит ждать морозной зимы, если на Трофима и Зосима пчелы пытаются закрыть плотно леток;

была популярная примета о том, как ложатся на землю падающие листья осины. Если кверху изнанкой – к теплой зиме. А если кверху лицом – к морозной и снежной зиме;

много желудей в лесу – в следующем году можно ждать хорошего урожая хлеба;

на Трофима и Зосима ветер дует в южном направлении – к плодовитому урожаю озимых в будущем году;

если в этот день слышны раскаты грома, то снега нынешней зимой практически не будет;

плохой приметой считалось не угостить 2 октября нищего медком. Считалось, что это притянет в жизнь неудачу;

если ранним утром наблюдали иней, то последующие дни порадуют ясной и сухой погодой.

На праздник Трофима и Зосиму 2 октября одинокие девушки выбирали свою вторую половинку. Если им удавалось найти друг друга, то они могли прожить вместе долго и счастливо.

Источник: rsute