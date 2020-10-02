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Строгие запреты на медовые Трофимовы вечерки 2 октября 2020 года. Традиции и приметы дня

08:34 02.10.2020 Фото: pixabay
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2 октября Православная церковь почитает память мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, пострадавших за Христа во время царствования римского императора Проба.

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В эти дни утром на голодный желудок нужно съедать по чайной ложке мёда, запив теплой водой

Праздник Трофима и Зосима 2 октября проводят, придерживаясь традиций, обрядов и запретов. А приметы подсказывают, какой погоды следует ждать. Традиционно в этот день пробовали мед, и со 2 октября подготавливали улья к зимовке. К меду в старину относились, как к Божественному дару. Его не только употребляли в пищу, но и использовали для лечения различных недугов.

Какие традиции и обычаи были обязательными

В народе 2 октября принято отмечать праздник Трофима и Зосима или Пчелиную Девятину. А согласно церковному календарю в этот день вспоминают святых Трофима Синадского и Зосима Киликийского.

В народе 2 октября было принято проводить обряды и придерживаться традиций, которые были направлены на поддержание крепкого здоровья в семье и счастья. Традиционно на праздничном столе были пироги с медом и медовое печень. Также ставили блюдца с медом на стол. Каждый из членов семьи должен был попробовать все угощения и сдобрить их щедро медом. Считалось, что это придавало крепость здоровью и силу в работе.% name% title

Существовал такой обряд. Проснувшись, натощак съедали ложку меда, запивая ее водой. Важно было проговорить молитву «Отче наш». Считалось, что проведение такого обряда может избавить не только от усталости, но и защитить от различных недугов. Существовал и другой обряд. Его проводили ранним утром и проходили босиком по росе. Считалось, что это могло защитить от лютых морозов зимой.

Запреты 2 октября, которых в старину боялись ослушаться% name% title

В старину наши предки пытались всегда соблюдать установленные запреты на любые церковные праздники. Вероятно, ими управлял страх, что если сделать что-то не по правилам, то непременно настигнет кара.

На Трофима и Зосима были и свои запреты

  1. В этот день категорически запрещены ссоры и употребление неприятных и матерных слов, проявлять ненависть и обиду, жаловаться на жизнь. Весь негатив, проявленный 2 октября, мог обернуться против этого человека и привлечь в его жизнь большие неприятности. Да и примириться поссорившимся на Трофима и Зосима будет сложно в дальнейшем.
  2. В этот день любые водоемы старались обходить стороной. Не принято было ходить и на рыбалку. Любого человека, находящегося рядом с водоемом водные духи могли заманить и утащить на дно.
  3. Категорически запрещено на Трофима и Зосима убираться в доме. Особенно не разрешалось мести. Так можно было вымести из дома удачу, радость и счастье.
  4. Плохой приметой считалось целый день просидеть дома. Особенно это касалось молодых незамужних девушек и холостых парней. Они могли так прозевать свою любовь и остаться в одиночестве.

Приметы на 2 октября, к которым особо присматриваются в этот день% name% title

Приметы этого дня помогают узнать не только, как может измениться погода в ближайшее время, но и какого урожая следует ждать в следующем году:

  • по погоде 2 октября гадали, какая будет осень. Если на Трофима и Зосима тепло, но туманно, то следует ждать благоприятной осени;
  • стоит ждать морозной зимы, если на Трофима и Зосима пчелы пытаются закрыть плотно леток;
  • была популярная примета о том, как ложатся на землю падающие листья осины. Если кверху изнанкой – к теплой зиме. А если кверху лицом – к морозной и снежной зиме;
  • много желудей в лесу – в следующем году можно ждать хорошего урожая хлеба;
  • на Трофима и Зосима ветер дует в южном направлении – к плодовитому урожаю озимых в будущем году;
  • если в этот день слышны раскаты грома, то снега нынешней зимой практически не будет;
  • плохой приметой считалось не угостить 2 октября нищего медком. Считалось, что это притянет в жизнь неудачу;
  • если ранним утром наблюдали иней, то последующие дни порадуют ясной и сухой погодой.

На праздник Трофима и Зосиму 2 октября одинокие девушки выбирали свою вторую половинку. Если им удавалось найти друг друга, то они могли прожить вместе долго и счастливо.

Источник: rsute

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