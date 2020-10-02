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Отправил на удаленку с 5 октября 2020 всех работников в Москве мэр Собянин

08:53 02.10.2020 Фото: pixabay
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Если присутствовать на работе нужно для нормального функционирования компании - уходить не обязательно. Также требование не распространяется на медицину, оборонку, «Росатом», «Роскосмос» и другие важнейшие организации.

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В зоне риска - дети и пожилые москвичи. О переходе на удалённую работу

Друзья,
Несколько дней назад мы попросили работодателей перевести на удаленную работу всех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является абсолютно необходимым. Была надежда, что это позволит ощутимо снизить интенсивность поездок на метро и в наземном транспорте.

Ряд предприятий, действительно, последовал нашему призыву. Но, к сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти – более 2000 человек ежедневно.

Это очень опасно. Вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх и динамика госпитализаций – более 5 тысяч в неделю.

Увеличивается и количество людей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме – более 1,5 тысяч человек.
В зоне особого риска находятся дети и пожилые москвичи.
Доля детей среди заболевших впервые превысила 19%. Да, они болеют легко или вообще без симптомов, но при этом могут заразить старших членов семьи, которые переносят коронавирус гораздо тяжелее.

Если летом доля людей старше 65 лет среди заболевших составляла меньше 15%, то в сентябре она выросла до 20-25%.

Исходя из складывающейся ситуации, мы принимаем следующее решение.

С 5 октября 2020 г. требование перевода на удаленную работу становится обязательным.

Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на удаленку:не менее 30% работников,

всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение из этого правила – только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

Надеюсь, этой меры будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости, и нам не придется принимать более тяжелых решений.

Будьте предельно осторожны. Берегите себя и своих близких.

Указ Мэра Москвы «О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. №40-УМ и от 8 июня 2020 г. № 68-УМ».

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