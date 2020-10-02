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Более 40% россиян не нравится их специальность

08:51 02.10.2020 Фото: pxhere
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Почти половина жителей России хотят сменить свою профессию, еще 10% уже начали этим заниматься, свидетельствуют данные опроса Райффайзенбанка. Опрос проводился среди 1000 респондентов.

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Ключевыми факторами при выборе профессии для россиян являются высокая заработная плата и возможность работать удаленно

Треть из опрошенных заняты в таких отраслях, как торговля, строительство и ремонт, производство товаров и образование. При этом чаще всего профессию хотят сменить на редактора или автора текстов, предпринимателя и data scientist. Значительно реже респонденты после получения новых знаний хотят работать в бухгалтерии или HR-департаменте.

Для повышения квалификации каждый пятый россиянин хотел бы получить дополнительное образование. При этом большинство опрошенных оплачивает обучение из текущих доходов и накоплений, а к заемным средствам обращаются довольно редко.

По данным Райффайзенбанка, чтобы накопить на учебу, россиянам требуется 1-3 года. Чаще всего копят с помощью вклада или текущего рублевого счета. 34% хранят наличные, а 29% открывают накопительный счет. Инвестиции или вложения в иностранную валюту используют значительно реже.

"Планировать свои расходы на образование следует так же, как и любую другую жизненную цель. Если речь идет о текущем образовании, то уместен накопительный счет - его можно пополнять без ограничений, получая процент на остаток. Это простой способ делать сбережения без риска потери доходности. Если вы копите на образование ребенка, то стоит рассмотреть накопительное страхование жизни - продукт позволяет копить взносы к определенной дате", - отметил ТАСС руководитель отдела развития сберегательных, инвестиционных и страховых продуктов Райффайзенбанка Роман Карандин.

Ключевыми факторами при выборе профессии для россиян являются высокая заработная плата и возможность работать удаленно. Опрос был проведен во второй половине сентября. Респондентами выступили более 1 тыс. россиян.

Источник: ТАСС

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