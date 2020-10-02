Угнали Nissan Patrol А009ВК от дома №20 на ул. Красный Сокол ночью в Бердске

Всех кто видел машину или сам угон, просим сообщить детали по телефону 8-913 940-30-12.

Угнали Nissan Patrol с ул. Красный Сокол в Бердске

Угнали машину Nissan Patrol ночью с 1 на 2 октября. О происшествии "Курьер. Среда. Бердск" рассказала владелец авто Анастасия 2 октября.

- Машина в 00.10 была еще во дворе. Соседка сообщила, что в 22.30 видела во дворе 4х мужчин подозрительных на 330-ом Лексусе. Всех кто видел машину или сам угон, просим сообщить детали, - отметила Анастасия.

Также она сказала, что сейчас они с супругом находятся в отделе полиции. Подробности в ближайшее время.

Обращаться можно по телефону: Всех кто видел машину или сам угон, просим сообщить детали по телефону 8-913 940-30-12.